Samanyolu Haber /Ekonomi / Canlı yayında asgari ücret için rakam verdi: 'OVP erken seçim sinyali' /05 Eylül 2024 14:20

Canlı yayında asgari ücret için rakam verdi: 'OVP erken seçim sinyali'

Milyonlarca çalışanın asgari ücrete ara zam hayali suya düşürken Orta Vadeli Program'da hükümetten enflasyon için yukarı yönlü revize geldi. Şeref Oğuz, enflasyon tahminine göre gelecek dönem asgari ücret zammını hesapladı.

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2025-2027 dönemini kapsayan yeni "Orta Vadeli Program" açıklandı. 2024 enflasyon hedefi yüzde 33'ten yüzde 41.5'e yükseldi. SÖZCÜ TV'de OVP verilerini değerlendiren ekonomi yazarı Şeref Oğuz, hükümetin ocak ayında mevcut enflasyon tahminiyle asgari ücreti 20 bin TL'ye yükselteceği öngörüsünde bulundu. Oğuz, OVP'deki büyüme detaylarının erken seçim sinyali olduğu düşüncesini dile getirdi.

"ERKEN SEÇİM GÖRÜYORUM"

Oğuz, "OVP bir geçiştirme, temenni. OVP ekonomi kısmı daha iyi bir Türkiye vaat etmiyor. OVP'nin büyüme satırından yola çıktığım zaman erken seçimi görüyorum. 2025 ya da 2026 yılında erken seçimi görüyorum" dedi.

ASGARİ ÜCRET 20 BİN TL Mİ OLACAK?

2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarafından açıklanıyor. OVP'de hükümetin enflasyon, kur, büyüme ve işsizlik tahminleri yer alıyor. 2024 enflasyon hedefi yüzde 33'ten yüzde 41,5’e revize edildi. Böylece enflasyon hedefinde 8.5 puan sapma meydana geldi. Verilere ilişkin olarak, Şeref Oğuz, "OVP ben seçime kadar kuru da asgari ücreti de TÜİK enflasyonu kıyısında yüzdüreceğim, 2025 yılında sana yüzde 17.5 civarında zam vereceğim, asgari ücreti 20 bin TL yaparım. 2026'da sana akıtacağım neden sandığa gidiyoruz diyor." ifadesini kullandı.
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