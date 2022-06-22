Canlı yayında ‘cin çıkarma’ seansı yapan şarlatandan açıklama

Kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan ve Gökçek ailesine ait Beyaz TV’nin canlı yayınında 'cin çıkarma seansı' yapan şarlatan Pelin Hürman, gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Hürman, "Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Neden Adnan Oktarlara, Memişlere linç olmadı? Emeğimle bu kadar zamandır gelemediğim yerlere 2 saatte geldim" dedi. Televizyondaki seansın ‘cin çıkarma’ değil, ‘bir davet’ olduğunu öne süren Hürman, ‘haramzade, üfürükçü değilim’ dedi.





Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in yönettiği Beyaz TV'nin stüdyosunda çekilen "Her Açıdan" programına katılan ve kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman, canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yaptı. YouTube'da canlı yayınlanan görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, Hürman, 'içine cin girdiğini düşünenlerin de kendisine başvurması' gerektiğini söyledi. Hürman, "Bir buçuk dakikada çıkartırım, kahvemi çayımı içer giderler" dedi.