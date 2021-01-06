Samanyolu Haber /Gündem / Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı /06 Ocak 2021 15:38

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan, akademisyen ve öğrencilerin protesto ettiği Prof. Dr. Melih Bulu, canlı yayında öğrencilere el salladı. Öğrencilerden ise buna karşılık olarak 'yuh' sesleri yükseldi.

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

2 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, öğrenci ve akademisyenlerin kendisine yönelik tepkileriyle ilgili olarak Cüneyt Özdemir'in YouTube'daki canlı yayınına katıldı. Özdemir, yayında "Hocam bu iş nasıl olacak? Yüksek sesler geliyor şu an bayağı bir öğrenciden. Sizi protestolar devam ediyor" ifadesini kullandı. Prof. Bulu ise buna gülerek "Onlara birazdan el sallayacağım" yanıtını verdi. Özdemir'in isteği üzerine canlı yayında öğrencilere el sallayan Prof. Bulu, "Alkışlı yuhalamalar mı geliyor?" sorusunu da "Evet, evet" diyerek doğruladı.

?Canlı yayında yaşananlarla ilgili olarak Özdemir'in yorumu ise "Öğrenciler size ilginç bir hoş geldin töreni düzenliyorlar anladığım kadarıyla" oldu.

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