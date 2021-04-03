Samanyolu Haber /Gündem / Canlı yayında görülmemiş olay! /03 Nisan 2021 08:58

Canlı yayında görülmemiş olay!

Rus muhabir sokaktan canlı yayın yaptığı sırada mikrofonunu köpeğe kaptırdı.

Canlı yayında görülmemiş olay!

Rusya’da yayın yapan MIR 24 isimli televizyon kanalında muhabir Nadezhda Serezhkina canlı yayın bağlantısı sırasında nadir görülebilecek bir olayla adından söz ettirdi. Yüksek bir noktada Moskova’daki hava durumunu ve baharın gelişini anlatan muhabir konuşmasını sürdürdüğü sırada bir köpek muhabirin yanına yaklaştı. Köpeği fark etmeyen muhabir, elindeki mikrofonu köpeğe kaptırdı. Muhabir ise kaptırdığı mikrofonu geri almak için köpeğin peşinden uzun bir süre koştu.

Uzun uğraşlar sonucu mikrofonu geri aldı

Rus muhabir mikronunu almak için uzun çabalar harcadıktan sonra bir kez daha canlı yayın bağlantısı yapıldı. Nadezhda Serezhkina adlı muhabir bu kez kameranın karşısına köpekle çıktı. Muhabirin mikrofonu köpeğe kaptırdığı anlar yüzlerce kişi tarafından sosyal medyada defalarca izlendi.
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Canlı yayında görülmemiş olay!

Canlı yayında görülmemiş olay!

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