Samanyolu Haber /Gündem / Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın /06 Kasım 2020 11:20

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

CNN Türk'te seçimleri yorumlayan iki konuk birbirine girdi. Hürriyet Temsilcisi Razi Canikligil, AKP'li Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin'e "sen aptal ve şapşal bir adamsın" diyerek yayını terk etti.

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Hande Fırat'ın sunduğu programda, Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, gazeteci Razi Canikligil'i ABD vatandaşı olduğu için ABD anayasasına el basarak yemin etmekle itham edince Canikligil tepki gösterdi. Şahin'e "Sen öyle dar zihniyetli bir adamsın ki yurt dışında yaşayan milyonlarca insanı zan altında bırakıyorsun. Sen aptal, şapşal bir adamsın" dedi.

Tartışma büyüyünce, Razi Canikligil "Ben böyle seviyesiz bir programda bulunamam" diyerek yayını terk etti.

Canikligil daha sonra tweet atarak, "Hepinizden özür diledim, günlerdir zor dayandım. Buraya kadarmış" ifadelerini kullandı.

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Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

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