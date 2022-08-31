Canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan hayatını kaybetti

Nasrullah Ayan Artı TV’de canlı bağlantı ile katıldığı bir programda kalp krizi geçirmişti. İzleyicilerin karşısında olduğu esnada kalp krizi geçiren Ayan’ın vefat ettiği haberi geldi.
Artı TV'nin canlı yayınında kalp krizi geçiren İş insanı Nasrullah Ayan, başta ekran başındakiler olmak üzere herkese korku dolu dakikalar yaşatmıştı. Hemen hastaneye kaldırılan Ayan kalbinin durmasından sonra tekrar hayata döndürüldüğü öğrenilmişti.
İş adamı Nasrullah Ayan, güncel ekonomik olayları anlatmak için bir tv kanalında canlı yayına çıktı. Ayan, konuştuğu sırada bir anda fenalaştı. Ayan "Ben biraz rahatsızım. Devam edemeyeceğim" diyerek yayından ayrıldı.
NASRULLAH AYAN KİMDİR?
1958 yılında Mardin'de doğdu. Çocukluğundan itibaren bakliyat ihracatı yapan babasının Mersin'deki işinde çalışmaya başladı. 1978'de aile şirketinin İzmir'de açılan ofisinin başına geçti.
1980 yılında İsviçre'ye, 1982'de de Singapur'a yerleşti. Burada şirket kurarak, bir süre çalıştı. 1987'de Türkinvest AOG (Asya Okyanusya Grubu) Menkul Kıymetler A.Ş’yi İsviçre'deki yatırımcılarla birlikte kurdu.
1992'de Tam Sigorta'yı, Hürriyet Grubu'ndan satın aldı. 1993'te borsadan topladığı hisselerle Çelik Halat Tel ve Sanayi A.Ş'nin yönetimini ele geçirdi. Aynı yıl Makro Borsa, Erciyes, İzibelli Menkul Değerler A. Ş. ile Sağlam Menkul Kıymetler A. Ş. isimli aracı kurumlarını satın aldı.
Bütün şirketlerini TF Trend Holding çatısı altında birleştirdi. İki çocuğu, İsviçre'de eğitim gördü. İsviçre'deki bankasının başına, ABD'de bulunan kuzeni Yunus Uca'yı getirdi. 2017 yılında "Borsa Kralı" adında da bir kitap kaleme aldı.