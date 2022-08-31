Canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan hayatını kaybetti

Nasrullah Ayan Artı TV’de canlı bağlantı ile katıldığı bir programda kalp krizi geçirmişti. İzleyicilerin karşısında olduğu esnada kalp krizi geçiren Ayan’ın vefat ettiği haberi geldi.





Artı TV'nin canlı yayınında kalp krizi geçiren İş insanı Nasrullah Ayan, başta ekran başındakiler olmak üzere herkese korku dolu dakikalar yaşatmıştı. Hemen hastaneye kaldırılan Ayan kalbinin durmasından sonra tekrar hayata döndürüldüğü öğrenilmişti.



