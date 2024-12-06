Canlı yayında kavga: AKP'li Metiner Gezici'nin üzerine yürüdü

Ekol TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Ekol Gündem programında AKP'li Mücahit Birinci, Mehmet Metiner ile ünlü anketçi Murat Gezici arasında "HTŞ" tartışması çıktı. Gezici, apar topar verilen reklam arası sonrası programı terk etti.





AKP'li Mücahit Birinci, Mehmet Metiner ile Murat Gezici arasında EkolTV’de yayınlanan “Ekol Gündem” programında “HTŞ terör örgütü” tartışması dikkat çekti.





'HTŞ'YE TERÖR ÖRGÜTÜ DEMEZSENİZ PROGRAMI TERK EDERİM'

'Vatandaşın anlayacağı üslup Afganistan modeli olarak bahsetmen gerekir' diyen Murat Gezici, "HTŞ’ye terör örgütü demezseniz yayını terk ederim. Bize böyle bir örgütü pazarlamaya çalışmayın" ifadelerini kullandı. Hem Birinci’yi hem de Metiner’i "devletin aparatı" olarak tanımladı.





Metiner de bu sözler üzerine Gezici’ye parmak salladı ve üzerine yürüdü. Reklam arasında Gezici yayını terk etti.