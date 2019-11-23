Canlı yayında kendini kaybetti ve...

Rusya devlet televizyonu Russia 1 kanalında yayınlanan “Kim Karşı” isimli tartışma programının önceki günkü bölümüne katılan Ukraynalı siyaset uzmanı Vasil Vakarov ile Amerikalı gazeteci Greg Weiner arasında tartışma çıktı.





Vakarov, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) uyguladığı politikalar sebebiyle Ukrayna'ya en çok zarar veren ülke olduğu eleştirisine, Amerikalı gazeteci Weiner karşı çıktı.





İkili arasındaki sözlü tartışma devam ederken, kendine hâkim olamayan Vakarov, Weiner’ın suratına su fırlatarak, gazeteciyi itti.





Sendeleyen ve yere düşen Amerikalı gazeteci Weiner kafasını stüdyonun duvarına çarptı. Program sunucusu ve görevliler araya girerken, programa ara verilerek reklam yayınına geçildi.





