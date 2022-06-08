Canlı yayında Lavrov'u şok eden soru!

İki bakanın basın toplantısı sırasında ilginç bir an yaşandı. Toplantının soru-cevap kısmına Ukraynalı bir muhabirin, "Rusya, Ukrayna'dan tahıldan başka ne çalıyor?" sorusu üzerine Lavrov kısa sürekli bir şok geçirirken, gülümseyerek sorumluluğun Ukrayna'da olduğunu vurguladı. Lavrov, "Batılılar bunu bir facia olarak göstermeye çalışıyor. Ukrayna'daki tahılların piyasadaki payı sadece yüzde 1'dir. Bunun gıda krizine yol açacağını söyleyemeyiz. Ukrayna o gemileri adeta orada rehin tutuyor" diye cevap verdi.







Lavrov, Türkiye ile ilişkileri ile ilgili de "Ülkeler arasındaki ilişkilerimiz olgun bir partnerlik döneminden geçiyor. Karşılıklı saygı ve yarar temellerine dayanıyorlar. Elbette ilişiklerimizin bu kadar hızlı gelişmesinin lokomotifi liderlerimiz arasındaki diyalogdur. Liderlerimiz 9 defa telefon görüşmesi yaptılar" dedi.