Samanyolu Haber /Dünya / Canlı yayında öksürük krizine girdi! /10 Ekim 2020 18:07

Canlı yayında öksürük krizine girdi!

Geçen hafta yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, şahsi olarak kampanya çalışmalarına katılıp miting alanına dönmeye hazırlansa da Fox News canlı yayınında yaşadığı zor anlar dikkatten kaçmadı.

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9 Ekim Cuma günü telefon bağlantısıyla Sean Hannity'e konuşan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın yayın sırasında sık sık sesi çatallaştı ve öksürdü. 

Trump'ın bir noktada öksürmeye başlayınca telefonu sessize aldığı dikkat çekti.

Söyleşinin sonlarına doğru Trump, neden internet üzerinden yapılacak bir canlı yayın tartışmasına katılmak istemediğini konuşmakta zorluk çekti. 

Ses tonu ve sık sık öksürmesi sosyal medyada tartışılsa da Trump söyleşi boyunca sık sık kendini iyi hissettiğini vurguladı. 

Trump, "Doktorlar çok iyi durumda olduğumu düşünüyor." dedi. ABD lideri, Hannity'nin şu ana kadar test yaptırıp yaptırmadığıyla ilgili sorularını cevaplamaktan kaçınırken, cumartesi günü test yaptıracağını ifade etti. 

BEYAZ SARAY'DA BALKON KONUŞMASI

ABD Başkanı, uzmanların hâlâ bulaştırma riski oluşturabileceği değerlendirmelerine rağmen bu akşam Beyaz Saray balkonundan halka seslenecek. Bu, Trump'ın Koronavirüs'e yakalanmasından bu yana düzenlediği halka açık ilk etkinlik olacak. 

Trump, 12 Ekim'de Florida eyaletine geçecek ve burada bir miting organize edecek. Trump, 2020 kampanyası, mitingin geçmişte olduğu gibi kapıları açık bir hangarda mı, yoksa tamamıyla açık havada mı? yapılacağına dair bir açıklamada bulunmadı.

Beyaz Saray'ın zaman çizelgesine göre Trump'a virüsün bulaşmasının üzerinden 10 gün geçti.
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