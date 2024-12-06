Samanyolu Haber /Gündem / Canlı yayında rahatsızlanan İlber Ortaylı'dan açıklama /06 Aralık 2024 09:39

Canlı yayında rahatsızlanan İlber Ortaylı'dan açıklama

Katıldığı bir canlı yayında rahatsızlanan ve programa devam edemeyen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sevenlerine hastane odasından açıklama yaptı. Ortaylı, taburcu dileceğini açıkladı.

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Okan Bayülgen'in konuğu olan İlber Ortaylı, canlı yayında rahatsızlanmış ve programa devam edememişti. Hastaneye kaldırılan Ortaylı, sevenlerine açıklama yaptı.


Ortaylı, kendisini arayıp soranlara teşekkür ettiğini belirterek taburcu edileceğini açıkladı.

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TV100 ekranlarına konuşan Ortaylı, "Arayan soranlara çok teşekkür ediyorum. Bugün taburcu ediliyorum. Vücuttaki bir iltihaplanma sonucunda dengem bozuldu, hastaneye geldim" dedi.

Ortaylı'nın şeker hastalığından kaynaklı bazı rahatsızlıkları olduğu ve bacağındaki yaranın mikrop kaptığı ve komplikasyonlara neden olduğu açıklanmıştı.
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