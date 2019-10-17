Samanyolu Haber /Gündem / Canlı yayında sert sözler: Terbiyesiz... /17 Ekim 2019 13:01

Canlı yayında sert sözler: Terbiyesiz...

Habertürk TV'de Suriye harekâtının siyasete etkilerinin ele alındığı programda gerginlik yaşandı. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın "AKP propagandasını bırak, gerçekleri anlat." sözlerine yazar Mete Yarar, "Terbiyesiz." diye cevap verdi.

Canlı yayında sert sözler...

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri harekât televizyon ekranlarında tansiyonu yükseltti. Dün akşam Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu "Türkiye’nin Nabzı" isimli programda, konuklar arasında tartışma çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş ile yazar Mete Yarar arasında canlı yayında gergin anlar yaşandı.

YARKADAŞ: AKP PROPAGANDASINI BIRAK, GERÇEKLERİ ANLAT

Yarkadaş, Yarar'a, "AKP propagandası yapıyorsun sabahtan beri, gerçekleri anlatın gerçekleri." sözleri ile eleştirince, Yarar şu sözlerle cevap verdi: "Şu üsluba bak... CHP’lisiniz ve başkasının siyasi kimliğini reddediyorsunuz, bravo." 

Sunucu Yılmaz'ın tarafları teskin etme teşebbüsü sonuçsuz kaldı. Yarar, Yılmaz'a "Dönemden geçmiyoruz, dönem insanları deşifre etme dönemi. Al işte bu." diyerek Barış Yarkadaş'ı işaret etti.

YARAR'DAN YARKADAŞ'A: TERBİLESİZ!

Yarkadaş ise Yarar'a, "AKP’nin politikasını bana devlet diye anlatma. Düzgün konuş benimle." dedi.

Mete Yarar ise, Yarkadaş'a, "Terbiyesiz" diye cevap verirken, sunucu Yılmaz rejiyi, "Ver arayı, versene arayı." diye uyardı.
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Canlı yayında sert sözler...

Canlı yayında sert sözler...

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