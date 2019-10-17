Canlı yayında sert sözler: Terbiyesiz...

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri harekât televizyon ekranlarında tansiyonu yükseltti. Dün akşam Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu "Türkiye’nin Nabzı" isimli programda, konuklar arasında tartışma çıktı.





Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş ile yazar Mete Yarar arasında canlı yayında gergin anlar yaşandı.





YARKADAŞ: AKP PROPAGANDASINI BIRAK, GERÇEKLERİ ANLAT





Yarkadaş, Yarar'a, "AKP propagandası yapıyorsun sabahtan beri, gerçekleri anlatın gerçekleri." sözleri ile eleştirince, Yarar şu sözlerle cevap verdi: "Şu üsluba bak... CHP’lisiniz ve başkasının siyasi kimliğini reddediyorsunuz, bravo."





Sunucu Yılmaz'ın tarafları teskin etme teşebbüsü sonuçsuz kaldı. Yarar, Yılmaz'a "Dönemden geçmiyoruz, dönem insanları deşifre etme dönemi. Al işte bu." diyerek Barış Yarkadaş'ı işaret etti.





YARAR'DAN YARKADAŞ'A: TERBİLESİZ!





Yarkadaş ise Yarar'a, "AKP’nin politikasını bana devlet diye anlatma. Düzgün konuş benimle." dedi.





Mete Yarar ise, Yarkadaş'a, "Terbiyesiz" diye cevap verirken, sunucu Yılmaz rejiyi, "Ver arayı, versene arayı." diye uyardı.