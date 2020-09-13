Samanyolu Haber /Gündem / Çapa Tıp Fakültesi Dekanı: Vakalar açıklananın 3-4 katı fazla /13 Eylül 2020 09:24

Çapa Tıp Fakültesi Dekanı: Vakalar açıklananın 3-4 katı fazla

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı korona virüs verilerinde açıklanan vakaların, gerçekte 3-4 katına ulaştığını dile getirdi.

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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Maalesef tırmanıştayız. 2000’lere doğru gidiyoruz. PCR testlerinin duyarlılığının yüksek olmadığını, yanlış çıkabildiğini de hesaba katarsak günlük vaka sayılarının en az teşhis konulan vakalardan 3-4 katı fazla olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu. 

Tükek, Covid-19 salgınında eylül içinde bir dalga daha beklediklerini belirtti. Tükek, “Artık bir şey yapmak lazım” diyerek vatandaşları yasak ve kısıtlamalara harfiyen uymaya davet etti. Tükek “Hele ki İstanbul için durum daha vahim olabilir. Büyük dalga yaklaşıyor. Şehir kalabalık. Halkın bir kısmı bilinçsiz. Sağlıkçılar yorgun” dedi.

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Tükek, "Maalesef tırmanıştayız. 2000’lere doğru gidiyoruz. PCR testlerinin duyarlılığının yüksek olmadığını, yanlış çıkabildiğini de hesaba katarsak günlük vaka sayılarının en az teşhis konulan vakalardan 3-4 katı fazla olduğunu düşünüyorum. Şimdi köylerden, yazlık yerlerden dönüşler başladı, okullar da açılacak! Uzaktan eğitimin yapılmadığı üniversiteler var. Binlerce öğrenci yer değiştirecek. Onların barınma sorunları olacak. Yurtlar dolarsa bulaş ihtimali artacak. Bu iş maalesef zincirleme.” ifadesini kullandı. 
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