Samanyolu Haber /Gündem / Çapa Tıp Fakültesi'nde rüşvet operasyonu: CZN Burak'ın annesi tutuklandı /10 Şubat 2020 12:47

Çapa Tıp Fakültesi'nde rüşvet operasyonu: CZN Burak'ın annesi tutuklandı

Çapa Tıp Fakültesi'nde ameliyatlarını öne aldırmak isteyen hasta yakınlarından para talep ettiği iddia edilen doktorlara operasyon düzenlendi.

SHABER3.COM

Çapa Tıp Fakültesi'nde ameliyatlarını öne aldırmak isteyen hasta yakınlarından para talep ettiği iddia edilen doktorlara operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında ünlü Profesör Dr. Mazhar Alp Bozbura ve eşi Didem Bozbura'nın da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Bozbura’nın “Czn Burak” ismiyle tanınan Burak Özdemir’in annesi olduğu öğrenildi.

Sözcü'den Tugay Saday'ın haberine göre; İstanbul Emniyeti’ne bağlı Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri Çapa Tıp Fakültesi’nde bazı doktorların rüşvet talep ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ameliyatları öne aldırma ve vaadiyle rüşvet talep eden şüphelilerden birinin Profesör Dr. Mazhar Alp Bozbura olduğu belirlendi. Yürütülen takipler sonucu Bozbura’nın hasta yakınlarına Kapalıçarşı’dan pırlanta aldırdığı belirlenince operasyon için düğmeye basıldı.

Polis ekiplerince 7 Şubat Cuma günü düzenlenen operasyonda Profesör Dr. Mazhar Alp Bozbura ve eşi Didem Bozbura’nın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.

‘CZN BURAK’IN ANNESİ DE TUTUKLANDI

Tutuklanan Didem Bozbura'nın “Czn Burak” ismiyle tanınan Burak Özdemir'in annesi olduğu öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çapa Tıp Fakültesi'nde rüşvet operasyonu: CZN Burak'ın... Sonraki Haber >>

Kar fırtınası böyle görüntülendi!

Kar fırtınası böyle görüntülendi!

Bebeği ile cezaevine atılan annenin feryadı

Bebeği ile cezaevine atılan annenin feryadı

Corona yayılmaya devam ediyor

Corona yayılmaya devam ediyor

Birmingham Havalimanına inen uçak yürekleri ağza getirdi

Birmingham Havalimanına inen uçak yürekleri ağza getirdi

İngiliz Milyonerin evsizler için ilginç çözüm önerisi!

İngiliz Milyonerin evsizler için ilginç çözüm önerisi!

İnşaatın iskelesi çökme anı kameralarda

İnşaatın iskelesi çökme anı kameralarda

Başarısız uçak inişi

Başarısız uçak inişi

Ali İhsan Yavuz sözlerini inkâr etti.

Ali İhsan Yavuz sözlerini inkâr etti.

Annesi pasaport alamadı, 8 yaşındaki Ahmet'in tedavisi yarım kaldı

Annesi pasaport alamadı, 8 yaşındaki Ahmet'in tedavisi yarım kaldı

İşte depremin ayak izi!

İşte depremin ayak izi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:28:20