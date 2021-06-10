Samanyolu Haber /Gündem / Caparov ve Erdoğan arasında Orhan İnandı diyaloğu: Duymak istemiyorum /10 Haziran 2021 12:41

Caparov ve Erdoğan arasında Orhan İnandı diyaloğu: Duymak istemiyorum

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Erdoğan’a MİT tarafından kaçırılan eğitimci Orhan İnandı hakkında sorular sordu. Erdoğan, İnandı’yı tanımadığını ve hakkında bir şey duymak istemediğini söyledi.

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Kırgız medyasının Cumhurbaşkanlığı sözcülüğüne dayandırdığı haberine göre Türkiye’ye dün resmi bir ziyaret gerçekleştiren Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Erdoğan’a on gün önce Bişkek’te kaçırılan Sapat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Orhan İnandı hakkında sorular sordu.

İddialara göre Erdoğan, "İnandı’yı tanımadığını, hiçbir bilgiye sahip olmadığını ve Gülen Cemaati hakkında hiçbir şey duymak istemediğini söyledi.” dedi.

ERDOĞAN İNKAR ETTİ

Akipress.com sitesinin haberine göre Caparov'un sözcüsü Erbol Sultanbaev, Erdoğan ve Caparov arasında Orhan İnandı diyaloğunun geçtiğini doğruladı. Buna göre Erdoğan, İnandı’nın kaybolmasıyla ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını iddia etti. Caparov, Erdoğan’a Kırgızistan’da kaybolan Orhan İnanda hakkında sorular sorarken Erdoğan ise onu tanımadığını, hiçbir bilgiye sahip olmadığını ve Gülen Cemaati ile mensupları hakkında hiçbir şey duymak istemediğini belirtti.

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