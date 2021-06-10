Caparov ve Erdoğan arasında Orhan İnandı diyaloğu: Duymak istemiyorum

Kırgız medyasının Cumhurbaşkanlığı sözcülüğüne dayandırdığı haberine göre Türkiye’ye dün resmi bir ziyaret gerçekleştiren Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Erdoğan’a on gün önce Bişkek’te kaçırılan Sapat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Orhan İnandı hakkında sorular sordu.





İddialara göre Erdoğan, "İnandı’yı tanımadığını, hiçbir bilgiye sahip olmadığını ve Gülen Cemaati hakkında hiçbir şey duymak istemediğini söyledi.” dedi.







ERDOĞAN İNKAR ETTİ





Akipress.com sitesinin haberine göre Caparov'un sözcüsü Erbol Sultanbaev, Erdoğan ve Caparov arasında Orhan İnandı diyaloğunun geçtiğini doğruladı. Buna göre Erdoğan, İnandı’nın kaybolmasıyla ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını iddia etti. Caparov, Erdoğan’a Kırgızistan’da kaybolan Orhan İnanda hakkında sorular sorarken Erdoğan ise onu tanımadığını, hiçbir bilgiye sahip olmadığını ve Gülen Cemaati ile mensupları hakkında hiçbir şey duymak istemediğini belirtti.



