Samanyolu Haber /Ekonomi / Capital Economics vahim tabloyu yorumladı /03 Eylül 2020 19:52

Capital Economics vahim tabloyu yorumladı

Dolar/TL kuru 7,44’e yükselerek yeni bir rekor kırdı. Ekonomistler kurdaki yükselişin T.C. Merkez Bankası (TCMB) üzerinde para politikasını sıkılaştırma yönündeki baskıyı artırdığını belirtiyor.

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Türk Lirası’nın (TL) ABD Doları karşısındaki değer kaybı açıklanan ağustos ayı enflasyon verisinin ardından hız kazandı ve kur 7,44 seviyelerine kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı. 

Türk Lirası böylece dolar karşısında 2020 yılında, şu ana dek  yüzde 20 civarında değer kaybetmiş oldu. Ekonomistler TL'deki değer kaybının Merkez Bankası'nı para politikasını sıkılaştırmaya zorlayacağını belirtiyor.

Londra merkezli ekonomi araştırmaları ve danışma şirketi Capital Economics'ten, gelişmekte olan piyasalar uzmanı ve ekonomist Jason Tuvey, "Merkez Bankası'nın sonraki adımlarını enflasyondan ziyade TL'nin belirlemesi muhtemel. Eğer TL'nin son zamanlardaki istikrarının kısa süreli olduğu ortaya çıkarsa -ki biz bunun muhtemel olduğundan yola çıkıyoruz- para politikasında daha fazla sıkılaşmanın faiz koridoru ile gerçekleştirilebileceğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Tuvey faiz artırımının "siyasi baskı" nedeniyle ancak "son çare" olabileceğini belirtti.

TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 8,9‘un "aşırı iyimser" olduğunu kaydeden Tuvey, enflasyonun gelecek 6-9 ayda şu anki seviyesinde seyredeceğini düşündüklerini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE), ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,86; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 artış gerçekleşti.

Enflasyon Eylül 2018'de yüzde 25'i aştıktan sonra düşüş eğilimine girmiş, Eylül 2019'da yüzde 9,26 ile tek haneli seviyelere inmişti. Ancak enflasyonun tek hanedeki seyri kalıcı olmadı ve Kasım 2019'da tekrar çift haneye yükseldi. TCMB son bir yılda politika faizini yüzde 24'ten yüzde 8.25'e kadar indirdi.

Merkez Bankası tarafından bugün yatırımcılara yapılan ve kamuoyu ile paylaşılan sunumda enflasyonun orta vadede düşmesinin beklendiği belirtildi.

Bluebay Asset Management adlı ekonomi şirketinin Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash ise Türkiye ile ilgili değerlendirmesinde, "TL'deki değer kaybı göz önünde tutulursa geçişkenliğin (kur) enflasyona dayanak oluşturması muhtemel," ifadelerini kullanarak "Yüksek ve yapışkan enflasyon dolarizasyonun itici gücü olan faktörlerden biri" dedi. 

TCMB'nin yıl sonu yüzde 8,9 enflasyon tahminine göre şekillendirdiği para politikası kapsamında politika faizinin enflasyonun altında kalması, TL'nin reel getirisini negatife çekerken, lokallerin döviz ve altına yönelmesine neden oluyor.

Merkez Bankası tarafından yayınlanan haftalık verilere göreyurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 28 Ağustos ile biten işlem haftasında bir önceki haftaya göre 786 milyon dolar artarak 135 milyar 49 milyon dolara yükseldi.
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