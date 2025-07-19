Çaresizlik böbrek sattırıyor

Mesajları gönderenlerin büyük bölümü 17–27 yaş aralığında gençlerden oluşuyor ve ekonomik sıkıntıları gerekçe gösteriyor.





BirGün’den Merve Atıcı’nın haberine göre; Vakfın başkanı Timur Erk, “Organ ticaretinin yasak olduğunun bilindiğini ama yine de çaresizce bu yola başvurulduğunu” belirtiyor. Erk, bu durumun hem hukuki hem toplumsal açıdan alarm sinyali verdiğini vurguluyor.





Türkiye’de organ ticareti TCK’nın 91. maddesi gereği ağır ceza gerektiriyor. Buna rağmen özellikle gençler, borçlarını kapatmak ya da aileye destek olmak amacıyla yasadışı yollara başvurmaya hazır görünüyor.





Ayrıca TÜİK öncülüğündeki araştırmalar, nüfusun yaklaşık %17’sinin kronik böbrek yetmezliği riski taşıdığını, şu anda 65 binden fazla diyaliz hastası ve 15 binden fazla nakil yapılmış kronik böbrek hastasının bulunduğunu gösteriyor.