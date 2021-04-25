Samanyolu Haber /Gündem / Caretta carettayı silahla vumuşlar /25 Nisan 2021 17:16

Caretta carettayı silahla vumuşlar

İzmir Güzelbahçe'de yaralı olarak bulunan Caretta caretta türü deniz kaplumbağasının ateşli silahla yaralandığı belirtildi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İzmir'de Güzelbahçe açıklarında yaralı olarak bulunan Caretta carettanın silahla vurulduğu ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne bağlı dalgıç ekibinin Güzelbahçe açıklarında yaralı olarak bulduğu Caretta caretta türü deniz kaplumbağasının sağlık durumuna dair açıklama yapıldı.

Dişi olduğu belirlenen 26 kilogram ağırlığındaki deniz kaplumbağası, Doğal Yaşam Parkı’ndaki veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı. Röntgen filminden hayvanın ateşli silahla yaralandığı belirlendi. Sol yüzgecinde 8 santimetrelik derin yırtık, yüzünün sol tarafında 7 santimetrelik doku kaybı, kabuğunda ise 4,5 santimetre çatlak bulunduğu açıklanan deniz kaplumbağasının yaraları temizlenerek tedavisine başlandı. Caretta carettanın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Caretta carettanın bir süre daha tedavi altında tutulduktan sonra yarın Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderilmesi planlanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Caretta carettayı silahla vumuşlar Sonraki Haber >>

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

MC TV desteğinizi bekliyor

MC TV desteğinizi bekliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Babacan'dan Albayrak göndermesi

Babacan'dan Albayrak göndermesi

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:56:14