Cari açık 13 kat arttı: 4 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Türkiye’nin cari açığı Temmuz’da 4,01 milyar dolar oldu. Açık geçen sene Temmuz’da 310 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.





12 AYLIK AÇIK 36.6 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Türkiye ekonomisi Temmuz’da 4,01 milyar dolarlık cari açık verdi. TCMB verilerine göre 12 aylık cari açık Temmuz ayı itibariyle 36,6 milyar dolar oldu. TCMB’nin değerlendirmesine göre, Temmuz ödemeler dengesinde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6,16 milyar dolar artarak 9,31 milyar dolara yükselmesi etkili oldu.





HİZMETLER DENGESİ KAYNAKLI GİRİŞLER 2.27 MİLYAR DOLAR OLDU

Aynı dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2,27 milyar dolar artarak 5,78 milyar dolara yükselmişken, birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar 181 milyon dolar azalışla 559 milyon dolara geriledi. Çekirdek gösterge olan altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 3,12 milyar dolar fazla vermişken, bu ay 3,74 milyar dolar fazla verdi.





PORTFÖY YATIRIMLARINDAN 631 MİLYON DOLARLIK ÇIKIŞ

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,58 milyar dolar artarak 4,09 milyar dolar olarak gerçekleşti. TCMB verilerine göre doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 252 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları 631 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 801 milyon dolar net geri ödeme ve diğer sektörler 3,5 milyar dolar net kullanım gerçekleştirdi.





TÜRKİYE’YE TEMMUZ’DA 5.5 MİLYAR DOLARLIK KAYNAĞI BELİRSİZ PARA GİRDİ

Resmi rezervlerde bu ay 4,4 milyar dolarlık net artış gözlendi. Net hata noksan tarafında ise 5,5 milyar dolarlık giriş izlendi. Bu, tarihin en yüksek net hata noksan verisi olarak kaydedildi. Yılbaşından bu yana net hata noksan girişi 24,4 milyar dolar oldu