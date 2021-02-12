Samanyolu Haber /Ekonomi / Cari açık 37 milyar dolar /12 Şubat 2021 11:03

Cari açık 37 milyar dolar

Türkiye'nin döviz gelirleri ile döviz giderleri arasındaki farkı ifade eden cari işlemler açığı 36 milyar 724 milyon dolara yükseldi.

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Cari işlemler açığı, 2020 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 473 milyon dolar artarak 3 milyar 210 milyon dolara yükseldi. 2020 yılı cari işlemler açığı 36 milyar 724 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1,2 milyar dolar azalarak 644 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 168 milyon dolar azalarak 80 milyon dolara gerilemesi etkili olmuştur."

FAİZ ARTIŞINA KOŞTULAR

2020 yılı aralık ayında artan faizlerin etkisi ile portföy yatırımlarında 5,2 milyar dolar tutarında net giriş kaydedildi. Yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 269 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 2 milyar dolar net alış yaptı. 
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