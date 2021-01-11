Cari açıkta büyük artış

Merkez Bankası (MB) tarafından Kasım 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Cari işlemler açığı 2019 yılının kasım ayına göre 4 milyar 48 milyon dolar artarak, Kasım 2020'de 4 milyar 63 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 33,9 milyar dolardan 37 milyar 974 milyon dolara yükseldi.







2020 yılında 11 aylık açık ise 35 milyar 249 milyon dolar oldu. Merkez Bankası verilerine göre net hata noksanda 2 milyar 858 milyon dolar kayıp var. Yayınlana tabloda, sermaye hesabından da 457 milyon dolar çıkış olduğu görülüyor. Zararı karşılamak için, 39 milyar 596 milyon dolar rezerv harcandığı tabloya yansımış görünüyor.





DIŞ TİCARET AÇIĞI HIZLA BÜYÜDÜ





Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2019 yılının aynı ayına göre 2 milyar 900 milyon dolar artarak 3 milyar 844 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 451 milyon dolar azalarak 555 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.





2019'un kasım ayında 4 milyar 94 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, 2020'nin aynı ayında 632 milyon dolar fazla verdi.