Samanyolu Haber /Ekonomi / Cari açıkta patlama: Haziran'da 2.9 milyar dolar /14 Ağustos 2020 10:28

Cari açıkta patlama: Haziran'da 2.9 milyar dolar

Ödemeler dengesi haziranda 2 milyar 934 milyon dolar açık verirken, 2020 yılı ocak-haziran döneminde cari açık 19 milyar 804 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı haziran ayı ödemeler dengesi verisini paylaştı.

Buna göre, cari işlemler açığı bir önceki yılın haziran ayına göre 2 milyar 839 milyon dolar artarak 2 milyar 934 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 11 milyar 94 milyon dolar oldu. 2020 yılı ocak-haziran döneminde cari açık 19 milyar 804 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu gelişmede, geçen yılın aynı ayında 3 milyar 413 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 294 milyon net açık gerçekleşmesi ve bir önceki yılın haziran ayında 50 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde bu ay 23 milyon dolar net çıkış gerçekleşmesi etkili oldu.

Bir önceki yılın haziran ayında 2 milyar 647 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu ayda 181 milyon dolar fazla verdi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 555 milyon dolar azalarak 522 milyon dolar oldu.
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