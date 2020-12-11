Samanyolu Haber /Ekonomi / Cari açıkta yeni bir rekor! /11 Aralık 2020 11:03

Cari açıkta yeni bir rekor!

Türk Lirası'ndaki değer kaybına rağmen Türkiye'nin dış ticaret açığına bağlı döviz açığı yeni bir rekor kırdı. Ekim ayı itibarıyla cari açık 33,8 milyar dolara yükseldi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ayı verilerine göre 12 aylık cari açık 2018 yılı kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkarak, 33,8 milyar dolara yükseldi. 

Çekirdek cari denge olarak bilinen altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise ekimde 2,9 milyar dolar fazla kaydedildi.

2020 yılı nisan ayında cari açık 5 milyar doların üzerine çıkmıştı.

EKİMDE SICAK PARA GİRİŞİ ARTTI

Ekim portföy yatırımlarında (sıcak para) 2,9 milyar dolarlık net giriş kaydedildi. Doğrudan yatırımlar tarafından kaynaklanan net girişler ise 27 milyon dolarda kaldı. 

Resmi rezervlerde 4,18 milyar dolar net artış gözlendi. Net hata noksan kalemi de 1,61 milyar dolar fazla verdi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 34 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak 17 milyar 329 milyon dolar, ithalat yüzde 8,4 artarak 19 milyar 703 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,4 artarak 1 milyar 766 milyon dolardan 2 milyar 374 milyon dolara yükseldi.
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