Cari denge aralık ayında 2,8 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2019 yılı aralık dönemine dair ve 2019'un ödemeler dengesi verileri açıklandı.





Cari işlemler hesabı 2019 yılı aralık ayında 2 milyar 798 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar oldu.





2018’de cari açık 28 milyar 261 milyon dolar olmuştu.





TURİZM GELİRLERİ 25,7 MİLYAR DOLAR





Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden (turizm) kaynaklanan net gelirler, 2018 yılının Aralık ayına göre 214 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 112 milyon dolara yükseldi.





2018’de 20 milyar 625 milyon dolar olan net turizm gelirleri, 2019’da 25 milyar 719 milyon dolara yükseldi.





Turizm gelirlerindeki artışın yanı sıra ekonomik krizle birlikte ithalatın azalması ve kurdaki artışla ihracatın artması, 2019’da cari fazla verilmesini sağladı.