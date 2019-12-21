Samanyolu Haber /Spor / Carlo Ancelotti, Everton'la anlaştı /21 Aralık 2019 17:31

Carlo Ancelotti, Everton'la anlaştı

Everton, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti ile anlaştı. Ancelotti, 4,5 yıllık sözleşmeye imza attı.Premier Lig’de (İngiltere 1’inci Ligi) milli futbolcu Cenk Tosun’un da forma giydiği Everton’da teknik direktörlüğe Carlo Ancelotti getirildi.

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Everton’ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 60 yaşındaki İtalyan teknik direktörle 4,5 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ancelotti, “Premier Lig’e tekrar dönmekten ve bu tarihi kulübün parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Bana güvenenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Everton, Ancelotti’nin teknik direktörlük kariyerindeki 10’uncu takımı olacak. Tecrübeli teknik adam, daha önce ülkesinde Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Napoli, İspanya’da Real Madrid, Fransa’da Paris Saint-Germain Almanya’da Bayern Münih ve İngiltere’de Chelsea’yi çalıştırmıştı.

Son olarak Napoli’yi çalıştıran Ancelotti, kariyeri boyunca 3 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 farklı lig şampiyonluğu olmak üzere 20 kupa kazandı.Everton, 5 Aralık’ta Portekizli teknik direktör Marco Silva ile yollarını ayırmıştı.

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