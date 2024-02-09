SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Savaş çoktan, bir buçuk yıl önce biterdi. Ama Sayın Boris Johnson geldi, bizi vazgeçirdi.





Putin, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a röportajında, Ukrayna’daki çatışmanın müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulmasını istediğini söyledi.





ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı röportajı sırasında, “Ukrayna’da olup bitenleri müzakereler yoluyla çözüme kavuşturmak istiyorsunuz, doğru mu anladım?” diye sordu. Rusya lideri, bu soruya, “Doğru” cevabını verdi.





Rusya’nın bunu daha önce de yaptığını, İstanbul’da hazırlanan büyük belgenin Ukrayna heyetinin başkanı David Arahamiya tarafından onaylandığını, belge özetinde onun imzasının bulunduğunu söyleyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: “İmzasını attı ve daha sonralar şunu anlattı: ‘İmzalamaya hazırdık ve savaş çoktan, bir buçuk yıl önce biterdi. Ama Sayın Boris Johnson geldi, bizi vazgeçirdi ve biz bu şansı kaçırdık.’ Olsun kaçırmışlar, hata yapmışlar, şimdi tekrar buna dönsünler, o kadar. Neden telaşlanıp birilerinin hatalarını düzelten biz olalım?”





Donbass’taki çatışmaya askeri harekat sayesinde çözüm getirme kararına da açıklık getiren Putin, NATO’nun doğuya genişlememe sözünü anımsatarak ittifakın, ABD ve İngiltere’nin Ukrayna topraklarında boy göstermeye başlayan üslere ve 2014’te meydana gelen darbeye işaret etti.





Rus lider, “Bu topu sonsuza kadar ileri geri yuvarlayabilirsiniz. Ancak müzakereleri durduran onlar. Hata mıydı? Evet. Düzeltin. Biz hazırız. Başka ne lazım?” diye ekledi. Putin, “Ne olursa olsun er ya geç anlaşacağız ve biliyor musunuz, belki de mevcut durumda kulağa garip gelebilir, ama halklar arasındaki ilişkiler eski haline dönecek. Çok zamana ihtiyaç olacak, ama ilişkiler onarılacak” dedi.





Örnek olarak savaş meydanındaki durumu gösteren Rus lider, teslim olmayı reddeden Ukraynalıların, ‘Ruslar teslim olmaz’ diye bağırarak ölümü tercih ettiğini anlattı. Putin, “Onlar hala kendilerini Rus görüyor. Bu anlamda tüm yaşananlar iç savaş olarak gösterilebilir” dedi. Başkan, “Batı’dakiler, bu savaşın Rus halkın bir kısmını diğerinden sonsuza kadar kopardığını düşünüyor. Hayır. Yeniden birleşme olacak. Hiçbir yere kaybolmadı” diye ekledi.





Putin’in röportajından Ukrayna’yla ilgili ana başlıklar





Ukrayna’da 2014’te meydana gelen darbe, CIA desteğiyle silahlı muhalefet tarafından gerçekleştirildi.





2014 darbesi, Moskova ve Kiev arasında çatışmayı kışkırttı.





Savaşı başlatan Ukrayna. Rusya savaşı bitirmeye çalışıyor.





Zelenskiy, Ukrayna’ya barış getirme beklentisiyle iktidara geldi, ama neonaziler ve aşırı milliyetçileriyle arayı bozmanın iyi olmadığını anladı.





Ukrayna, Washington’un talimatıyla Rusya’yla görüşmelerden vazgeçme kararı aldı. Şimdi ABD bu hatayı düzeltmeli.





Şimdi Moskova, Ukrayna’daki çatışmayı müzakereler yoluyla çözüme kavuşturmak istiyor.





Rusya ve Ukrayna er ya geç anlaşmaya varacaklar. Zelenskiy, Rusya yönetimiyle konuşabilir. O kendini Ukrayna lideri olarak görüyor.





Ukraynalılar hala kendilerini Rus olarak hissediyor. Yaşananlar bir iç savaş.





Ukrayna’da neonaziler kahraman yapıldı, anıtları dikiliyor. Bu uygulamaya

son vermek lazım.





Ukrayna’daki olaylar nasıl biterse bitsin dünya değişecek.