Samanyolu Haber /Gündem / Çarpıcı analiz: Zenginler de fakirler de... /25 Ağustos 2024 18:23

Çarpıcı analiz: Zenginler de fakirler de...

Türkiye’de yaşanan gelir adaletsizliği dünyanın da dikkatini çekiyor. The Economist dergisi zenginlerin serveti artarken yoksulların ise giderek daha da yoksullaştığına işaret etti. Analizde, "İstinye Park AVM’de mağazalar oldukça hareketli. Şehrin Michelin yıldızlı restoranları dolu. Zenginler daha da zenginleşiyor: Türkiye’de ultra zenginlerinin sayısı 2022 ile 2023 arasında yüzde 10 artış gösterdi" denildi.

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The Economist, Türkiye’deki gelir eşitsizliğine yönelik yayınladığı analizde, lüks tüketimin doruk noktasına ulaştığına ve diğer yandan da enflasyon nedeniyle düşük ve orta gelirli sınıfın satın alma gücündeki erimeye dikkat çekti.  

İsviçreli banka UBS’in yayınladığı Küresel Servet Raporu’nda Türkiye’nin 2022-2023 yılları arasında kişi başına düşen servetini yaklaşık yüzde 158’le en çok artıran ülke olduğu açıklanmıştı.

Ardından İngiliz The Economist dergisi de son sayısında Türkiye’deki gelir eşitsizliğindeki uçurumun derinleştiğine dikkat çekti.

GELİRDEKI ARTIŞ "KAĞIT ÜZERİNDE"

Enflasyon ve yüksek faiz oranlarının neden olduğu zorlukların ele alındığı "Türkiye’de zengin daha zengin, yoksul daha yoksul" başlıklı yazıda, örnek lüks tüketim alanları “Hafta içi bir öğleden sonra, İstinye Park AVM’de mağazalar oldukça hareketli. Şehrin Michelin yıldızlı restoranları ve yat limanları sürekli dolu. Türkiye’nin en büyük şehrinde, lüks malların tüketimi artarken, şaşırtıcı bir servet patlamasının belirtileri her yerde görülüyor. Zenginler daha da zenginleşiyor: Türkiye’de ultra zenginlerinin (30 milyon dolar veya daha fazla servete sahip olanlar) sayısı 2022 ile 2023 arasında yüzde 10 artış gösterirken ortalama bir Türk’e daha zengin olduklarını hissedip hissetmediklerini sorduğunuz zaman, cevap kesinlikle hayır olacaktır" sözleriyle ifade edildi.

Yazıda bir yandan lüks tüketimin patladığına dikkat çekilirken, diğer yandan da enflasyon nedeniyle düşük ve orta gelirli sınıfın satın alma gücündeki erimeye de değinildi.  

TL’nin dolar karşısında yüzde 19 değer kaybettiğine dikkat çekilirken, bunun da gayrimenkul fiyatlarının dolar bazında hızla artmasına neden olduğu belirtildi.

İstanbul ve Bodrum gibi popüler bölgelerde harcamaların artmasının ardında Türkiye’nin “yeni süper zenginleri” için hizmet veren bir varlık yönetimi sektörünün de ortaya çıktığı belirtilirken, bu sektörün Türk varlıklarının hacminin yıl sonunda 123 milyar dolara yaklaşması da bekleniyor.
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