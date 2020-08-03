Çarpıcı anket: Salgında Erdoğan'a destek eridikçe eridi

Avrasya Araştırma Anketi Başkanı Kemal Özkiraz, yaptıkları son anketi açıkladı. Gökhan Özbek'in Youtube kanalında son araştırmayı açıklayan Kemal Özkiraz, "En çok beğenilen genel başkan kim", "Erdoğan'ı başarılı buluyor musunuz", "Erken seçim olur mu", "Erken seçim olsa Erdoğan kazanır mı" şeklinde yöneltilen soruların yanıtlarını paylaştı.







"En çok hangi genel başkanı beğeniyorsunuz?"





Ankette yurttaşlara yöneltilen, "En çok hangi genel başkanı beğeniyorsunuz" şeklindeki soruda "Erdoğan'ı beğeniyorum" diyenlerin oranı 37,8 olurken, "Beğenmiyorum" diyenlerin oranı yüzde 42,1 oldu. "Ne beğeniyorum ne beğenmiyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 20,1 şeklinde.





Kim ne kadar oy aldı?





Genel başkanlara ankette çıkan beğeni oranları şöyle:





Kemal Kılıçdaroğlu







Beğeniyorum: Yüzde 32,4

Beğenmiyorum: Yüzde 46,3

Ne beğeniyorum ne beğenmiyorum: Yüzde 21,3





Meral Akşener





Beğeniyorum: Yüzde 21,9

Beğenmiyorum: Yüzde 54,7

Ne beğeniyorum ne beğenmiyorum: Yüzde 23,4





Selahattin Demirtaş





Beğeniyorum: Yüzde 15,3

Beğenmiyorum: Yüzde 67,8

Ne beğeniyorum ne beğenmiyorum: Yüzde 16,9





Diğer genel başkanların beğeni oranı ise şöyle:









"Parlamenter sistem mi, CHP Sistemi mi?"





Araştırma anketinde sorulan, "Parlamenter Sistem ile bugün ki Başkanlık sistemi arasında referandum yapılsa tercihiniz hangisi olur" şeklindeki soruya ise yurttaşların yüzde 58,9'u "Parlamenter Sistem" yanıtını verdi.





"Başkanlık Sistemi" diyenlerin oranı yüzde 32, kararsızların oranı ise yüzde 9,1 oldu.





"Sizce erken genel seçim olur mu?"







Yurttaşların büyük çoğunluğu erken genel seçim beklemiyor. Yapılan ankette, "Sizce erken genel seçim olur mu" sorusuna "Evet" diyenlerin oranı yüzde 33,5 iken, "Hayır" diyenlerin oranı yüzde 56,4, kararsızların oranı ise yüzde 10,1 şeklinde oldu.

"Önümüzdeki 1 yıl içinde erken seçim olur mu" sorusuna ise "evet" diyenlerin oranı yüzde 72,3, "Hayır" diyenlerin oranı yüzde 15,6. Kararsızların oranı yüzde 12,1 şeklinde oldu.





"Erken seçim olması halinde Erdoğan kazanır" diyenlerin oranı yüzde 44,9, "Kazanamaz" diyenlerin oranı ise yüzde 45 olarak ifade edildi.







"Diğer adaylara bağlı" diyenlerin oranı da ankete yüzde 9,4 olarak yansıdı.



