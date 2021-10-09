Samanyolu Haber /Gündem / Çarpıcı anket sonucu: Çoğunluk AKP 'gidici' diyor /09 Ekim 2021 23:31

Çarpıcı anket sonucu: Çoğunluk AKP 'gidici' diyor

MetroPOLL Araştırma'nın anketine katılan seçmenlerin yüzde 54'ü ‘AKP iktidardan düşecek’ dedi.

SHABER3.COM

MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Eylül 2021 tarihli ‘AK Parti Gelecek Seçimi Kazanır mı?' anketinin sonuçlarını paylaştı.

Ankete katılan seçmenlerin yüzde 53,7'si AKP'nin gelecek seçimlerde iktidardan düşeceğini, yüzde 37,8'i ise iktidarını sürdüreceğini belirtti.

AKP’LİLERİN YÜZDE 25’İ, MHP’LİLERİN YÜZDE 38’İ İKTİDARIN BİTECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR


24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde verilen oylar baz alındığında, “AKP gelecek seçimi kazanır mı?” sorusunu yanıtlayan AKP'lilerden yüzde 65,8'i ‘evet' yanıtı verirken, ankete katılan AKP'lilerin yüzde 25,7'si ise ‘AKP iktidardan düşecek' dedi. MHP'lilerin yüzde 55,2'si ‘AKP iktidarını sürdürecek', yüzde 38,3'ü ise ‘İktidardan düşecek' dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çarpıcı anket sonucu: Çoğunluk AKP 'gidici' diyor Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!

Karamollaoğlu: ‘Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum’

Karamollaoğlu: ‘Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum’

Zabıtalardan öldüresiye dayak

Zabıtalardan öldüresiye dayak

İşte Erdoğan’ın toplumun çeşitli kesimleri ile ilgili sözleri

İşte Erdoğan’ın toplumun çeşitli kesimleri ile ilgili sözleri

TRT spikerinin 'İmamoğlu' sınavı: Duraksadı, korktu ve okumadı!

TRT spikerinin 'İmamoğlu' sınavı: Duraksadı, korktu ve okumadı!

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Erdoğan’ın 5 milyonluk Mercedes'i ve 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının gözyaşları!

Erdoğan’ın 5 milyonluk Mercedes'i ve 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının gözyaşları!

'Squid Game’ izlenme rekorlarını alt-üst etti

'Squid Game’ izlenme rekorlarını alt-üst etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:01:35