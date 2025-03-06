Çarpıcı anket sonucu: İşte vatandaşın tek derdi

- Diğer: Yüzde 0,8









Asgari ücret ve emekli maaşına yapılan sözde zamlar enflasyon karşısında her geçen gün eriyor. Vatandaşın alım gücü de aynı oranda düşüyor. Sefalete mahkum edilen vatandaşın tek derdi ekonomi...Aksoy Araştırma, çok konuşulacak anket çalışmasını sosyal medya hesabından açıkladı. Çalışmada katılımcılara, "Türkiye’nin en önemli gündemi nedir?" sorusu yöneltildi.Anket verilerine göre, katılımcıların yüzde 56’sı için Türkiye’nin en büyük sorunu ekonomi. Ekonominin ardından yüzde 16 ile hukuk ikinci sırada yer aldı.- Ekonomi: Yüzde 56- Hukuk: Yüzde 16- Terör: Yüzde 7- Eğitim: Yüzde 5,5- Deprem: Yüzde 3,7- Sağlık: Yüzde 3,7- Güvenlik: Yüzde 3- Dış Politika: Yüzde 2,2- Belediyeler: Yüzde 2