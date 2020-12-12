Çarpıcı Berat Albayrak itirafı!

Eski Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir, başkanlığı boyunca kendisine Gelir İdaresi'nden veri gelmediğini belirterek; verilerin açıklanmadan önce eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a gönderildiğini söyledi.





Aydemir, “O zamanki Maliye Bakanlığı Müsteşarı, bu konuya engel oldu. O zamanki müsteşar şimdiki Merkez Bankası Başkanı (Naci Ağbal).” dedi.





Aydemir, "TÜİK'in enflasyon, istihdam, büyüme gibi alanlarda yayımladığı verilerin artık çok şüpheli ve tartışmalı olduğu konusunda hemfikirim.” ifadelerini kullanırken, "TÜİK Başkanı'nın istatistikle ilgili hangi tecrübesi ve bilgisi var? Hangi kurumlarda çalışmış?" sorularını yöneltti.





Aydemir, TV5'te Hasan Basri Akdemir ile İbrahim Kahveci'nin sorularını cevapladı.





"ENFLASYON, İSTİHDAM VE BÜYÜME GİBİ VERİLER ÇOK ŞÜPHELİ"





Bütün ülkelerde istatistik kurumlarının eleştirildiğini, ancak TÜİK'e yönelik eleştirilerin son yıllarda çok arttığını belirten Aydemir, “İnsanlar, artık açıklanan verilere güvenmez hâle geldi. İşin doğrusu, evet ben de TÜİK'in enflasyon, istihdam, büyüme gibi alanlarda yayınladığı verilerin artık çok şüpheli ve tartışmalı olduğu konusunda hemfikirim.” dedi.





Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kanunen bu verileri TÜİK'e vermek mecburiyetinde olduğunu belirten Aydemir, şunları söyledi: "4,5 yıl boyunca ben olduğum sürece vermedi. Evet; aynen, bunun altını çizerek söylüyorum. O zamanki Maliye Bakanlığı Müsteşarı, bu konuya engel oldu. O zamanki müsteşar da şimdiki Merkez Bankası Başkanı oldu. Evet, Naci Ağbal. Önce bakan oldu, sonra Merkez Bankası Başkanı oldu."





"Ben defalarca istememe rağmen, kendi kanunlarındaki hükmü engel göstererek, Vergi Usul Kanunu'ndakini, veremeyeceklerini söylediler." diyen Aydemir, "Ben de bizim TÜİK Kanunu gereği bunu vermeleri gerektiğini ve bunun bir zorunluluk olduğunu söylememe rağmen, buna yıllarca engel oldular. 'Kanun değişikliği gerekir' dediler. Kanun değişikliğini hazırlayarak Meclis’e götürdük ki gerek yokken bile, fakat Meclis’te kanunun geçmesine de engel oldular." dedi.





Birol Aydemir kendisi GİB başkanlığından ayrıldıktan sonra Gelir İdaresi'nin bütün verilerini TÜİK'e açtığını söyledi.





"TÜİK BAĞIMSIZLIĞINI KAYBETTİ"





Aydemir, istatistik kurumunun bağımsızlığının, Merkez Bankası'nın bağımsızlığından bile önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Eğer enflasyon verisini düşük gösteriyorsanız; gerçek enflasyon sizin gösterdiğinizden daha yüksekse, o zaman sizin uygulayacağınız para-maliye politikaları doğru olabilir mi? Mümkün mü bu? Ben bunu söylerken, TÜİK bağımsızlığını kaybetmiş midir? Evet, kesinlikle kaybetmiştir. Merkez Bankası da kaybetmiştir, TÜİK de kaybetmiştir, BDDK da kaybetmiştir, EPDK da kaybetmiştir, SPK da kaybetmiştir."





"TÜİK VERİLERİ BERAT ALBAYRAK'A VERİLİYOR MUYDU?"







TÜİK'in verilerinin herkese, Cumhurbaşkanı'na da sokaktaki vatandaşa da aynı anda açıklanması gerektiğini vurgulayan Aydemir, Berat Albayrak döneminde TÜİK verileri açıklanmadan önce, bu verilerin kendisine sunulduğunu ileri sürdü.





"Olamaz böyle bir şey." diyen Aydemir, TÜİK verileri açıklanmadan önce Bakan Albayrak’ın verdiği rakamlarla TÜİK verileri açıklandıktan sonra ortaya çıkan rakamların aynı olmasından hareketle bu kanaate sahip olduğunu söyledi.





"TÜİK BAŞKANININ İSTATİSTİK BİLGİSİ VAR MI?"





Aydemir, "Mesela TÜİK Başkanı, şimdi vekâleten. Yani bakan bugün onu alıp yerine yarın sabah başka birini verebilir." dedi.





Liyakat konusuna da dikkati çeken Aydemir, "Ben şimdi soruyorum: TÜİK Başkanı'nın (Muhammed Cahit Şirin) istatistikle ilgili hangi tecrübesi ve bilgisi var? Hangi kurumlarda çalışmış? TÜBİTAK'a veteriner götürülüp Ulakbim'de başkan yardımcısı yapıldı ya. Yani liyakat dediğimiz şeyin hiçbir tane ölçütü kalmadı." diye konuştu.





Aydemir, şöyle devam etti: "Şu anda Saray’dan gelen talimatları yerine getiren insanlar oluyorlar. Politika Saray'da belirlenecek, bunlara verilen talimatlar yerine getirilecek. Kararı Resmi Gazete'de okuyor kurumlar, zaman zaman bakanlar."





MURAT UYSAL GELDİĞİ GİBİ GİTTİ





Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Kasım ayında gece yarısı yapılan operasyonla görevinden alınmış yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atanmıştı. Uysal'ın görevden alınıp yerine Ağbal'ın getirilmesine hem muhalefet hem de ekonomistler sert tepki göstermişti.







Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla görevden alınan Murat Çetinkaya'nın yerine 6 Temmuz 2019'da göreve getirilmişti.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da 8 Kasım'da Instagram hesabında istifa ettiğini duyurmuş, 27 saat sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Berat Albayrak'ın görevden affedildiği' denilmişti.





Albayrak'ın yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan getirilmişti.