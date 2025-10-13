Samanyolu Haber /Gündem / Çarpıcı detay: Serra Kadıgil Adalet Bakanı'na kuyu tipi cezaevlerini sordu /13 Ekim 2025 19:00

Çarpıcı detay: Serra Kadıgil Adalet Bakanı'na kuyu tipi cezaevlerini sordu

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, kuyu tipi hapishanelerdeki uygulamaları Meclis gündemine taşıdı. Kadıgil, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, kuyu tipi hapishanelerdeki ağır tecrit koşullarıyla ilgili bir çalışma olup olmadığını sordu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, son dönemde hak ihlalleriyle gündeme gelen “kuyu tipi” hapishaneler hakkında Meclis’e soru önergesi verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle sunulan önergede, Kısa Dalga’da Canan Coşkun imzasıyla yayınlanan “Kuyu'daki Türkiye” yazısı dizisinde ele alınan ihale süreçleriyle ilgili bulgulara dikkat çekildi.

Pek çok hak örgütünün, söz konusu hapishanelerin insan haklarıyla bağdaşmadığının altını çizerek tepki gösterdiğini belirten Kadıgil, buna rağmen herhangi bir iyileştirme yapılmadığını kaydetti.

Kadıgil’in Bakan Tunç’a yönelttiği sorular şöyle:

    2017–2025 yılları arasında yapılan Y Tipi ve S Tipi ceza infaz kurumlarının sayısı ve illere göre dağılımı nedir? Söz konusu ceza ve infaz kurumlarında kalan mahkum sayısı, yaş ve ve cinsiyet dağılımı nedir?

    Y tipi cezaevlerinin mimari yapısının ve tecrit koşullarının uluslararası insan hakları standartlarına uygunluğu nasıl değerlendirilmektedir? Bu konuda Bakanlık tarafından hazırlanmış herhangi bir rapor mevcut mudur?

    İstanbul Barosu, Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB İnsan Hakları Kolu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği (İHD), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD), Med Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu (MED TUHAD-FED) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES), gibi sivil toplum kuruluşu, meslek odaları ve uluslararası kurumların, söz konusu cezaevlerinde uygulanan tecrit koşullarına ilişkin eleştirileri ve raporları Bakanlığınızca dikkate alınmakta mıdır?

    Günün 22 saatini havasız, güneş görmeyen hücrelerde geçirdiği “kuyu tipi” hapishanelerdeki nüfusun yaklaşık 30 bini bulduğu belirtilirken söz konusu mahkumların psikolojik ve fiziksel izolasyon koşullarına maruz kalmalarının yarattığı tahribata ilişkin Bakanlığınızın bir araştırması var mıdır?

    Bu projelerin her biri için ayrılan bütçe ödenekleri, ihale tutarları ve toplam maliyeti nedir?

    İhalelerin kaç tanesi 21/b veya 21/c pazarlık usulüyle gerçekleştirilmiştir?

    Haberde adı geçen örneklerde olduğu gibi, ihalelere katılan veya kazanan şirketlerin siyasi parti yöneticileri, kamu görevlileri veya kamuoyunda bilinen kişilerle bağlantılarına ilişkin iddialara yönelik açıklamanız nedir?

    Bu ihaleleri kazanan firmaların isimleri nelerdir? Aynı gruplara ait birden fazla firma var mıdır? Bu soruların yanıtı kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?
