Çarpıcı gerçek: Kişi başı milli gelir 17 bin dolar. Emekliye düşen sağır dolaşmak!

Prof. Dr. Özcan, bir takipçisinin sorusu üzerine, “Ezbere cihaz alınmaz ki. Hastanın işitme kaybına uygun olmalı. İhtiyacına göre frekans ayarı yapılmalı. Ve belli aralıklarla kontrol edilmeli.” ifadelerini kullandı.









Müge Özcan, “Üzgünüm. Kırgınım. Öfkeliyim.” diyerek yaptığı paylaşımda yaşadığı bir olayı şöyle anlattı:“Hastaya işitme cihazı önerdim. “Şimdilik idare ediyorum.” dedi. Önyargılı olduğunu düşünüp, cihaz aslında gözlükle aynı işi yapıyor, biri görmek, diğeri duymak için filan diye anlatırken, gözleri doldu, sözümü kesti.“Ondan değil hocam. Emekliyim. 25 yıl çalıştım. Ama demek ki az çalışmışım, emekli maaşım düşük. Buraya gelirken bir yere sordum. Devletin ödediği 4-5 bin liraymış. Üstüne en az 25 bin lira istiyorlar. O kadar param yok.” dedi.Dondum kaldım. Benim yardımcı olmamı ister misiniz, dedim. “Sağolun, çocuklar da söylüyor ama şimdilik idare ediyorum.” dedi.Kişi başı milli gelir 17 bin dolar. Emekliye düşen sağır dolaşmak.Bu ülkede yaşamaktan başka bir imtihana ihtiyacımız yok bizim.”Emeklilerin durumu içler acısı!AKP rejiminin iktidarında emekliler her geçen yıl daha da fakirleşti. AKP’nin iktidara geldiği 2002’de en düşük işçi emeklisi aylığı, yılın başında da yılın genelinde de asgari ücretin üstündeydi. Somut rakam verelim; 2002’de asgari ücret 188 TL iken, en düşek emekli maaşı 213 liraydı. Yani en düşük emekli maaşı asgari ücretten yüzde 32 daha yüksekti. Aynı oran bu gün geçerli olsaydı en düşük emekli maaşı 29 bin liranın bile üzerinde olacaktı.Türkiye’de bugün itibariyle yaklaşık 16,8 milyon emekli var. En düşük emekli aylığı 16 bin 881 lira. Asgari ücretin yüzde 76’sı! Yani emekli aylıkları, asgari ücrete göre yıllar içinde bariz şekilde geriledi. Öyle ki bugün resmi rakamlara göre bile 2,2 milyona yakın emekli çalışmak zorunda. Resmi olmayan rakamlara göre ise geçinemediği için gayri resmi çalışmak zoranda kalan emekli sayısı 5 milyona yakın…