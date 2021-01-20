Çarpıcı Hakan Fidan iddiası!

Demokratik Suriye Meclisi (MSD) Eşbaşkanlık Konseyi Üyesi Mirî Şiblî, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin başşehri Şam'a gittiğini iddia etti.





Şiblî müzakerelerde Beşar Esed rejimi ile bazı antlaşmalar imzalandıığını xsöyledi.



Mezopotamya Ajansı'na (MA) mülakat veren MSD Eşbaşkanlık Konseyi Üyesi Mirî Şiblî, 2021 Suriyesinin 2020'ye benzemeyeceğini belirterek, Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna geçmesiyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) politikalarının değişeceği temel sahalardan birinin Suriye olacağını söyledi.





GÖZLER JOE BIDEN YÖNETİMİNDE





Şiblî, Rusya, İran ve Türkiye gibi aktörlerin gözlerinin de yeni ABD yönetiminde olduğunu kaydetti.



Joe Biden yönetimi ile birlikte Suriye sahasındaki kazanımlarını korumaya çalışacaklarını ifade eden Şiblî, "maruz kaldıkları saldırılar konusunda sıcak örnek olarak Ayn El İsa'ya" işaret etti.

2019 yılında İsrail'in saşşehri Tel Aviv'de ABD ve Rusya arasında yapılan görüşmeye işaret eden Şiblî, akabinde varılan antlaşmada İran'ın Suriye'deki sorunların kaynağı olarak kabul edildiğini belirtti.

"ABD, İRAN'A ASKERİ MÜDAHALEYİ DÜŞÜNÜYOR"

İran'ın da bunu hissettiğini ve buna göre hareket ettiğini dile getiren Şiblî, "Son dönemlerde şunu da görüyoruz ki İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları ve konumlandıkları alanlar üzerinde rahat gezmeleri Rusya'nın onayı ile oluyor. İran da eskisi gibi İsrail'in uçaklarına cevap vermiyor. İsrail uçakları rahatlıkla geziyor. Bu da yapılan antlaşmanın sahaya yansımaları olarak görülüyor." diye konuştu.





Şiblî, "İran'ın Suriye'den çıkarılması zor olacak. ABD ve Koalisyon güçlerinin onları tamamen çıkarması siyasi ve askeri planlar gerektiriyor. Çünkü İran'ın Suriye'de çok güçlü damarları var. Bu ABD'ye pahalıya mâl olacak. Hatta ABD bu konuda askeri müdahaleyi bile düşünüyor." dedi.

"RUSYA'NIN ONAYI İLE TÜRKİYE DE SINIRLANDIRILABİLİR"

Şiblî, Rusya'dan alınan hava savunma sistemi S-400'lerin Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerde temel bir sorun olmaya devam edeceğini ve Türkiye'nin Libya, Akdeniz ve Karabağ'a kadar el uzatmasının ise sorunları daha da derinleştirdiğini kaydetti.





Şiblî, şunları söyledi: "ABD, Türkiye'yi sınırlandırmak istiyor. ABD'nin bu sınırlandırması tabii Rusya'nın onayı ile gerçekleşiyor. İşin sonunda İran ve Türkiye'nin Suriye'den çıkarılması planlanıyor. Bu şekilde ABD ve Rusya, Suriye sahasında tek başlarına kalmak istiyor. Türkiye ise, Müslüman Kardeşler projesini hayata geçirmek istiyor. Onların çıkarılması da kolay olmayacak."

MİT Başkanı Hakan Fidan'ın önceki günlerde Suriye'nin başşehri Şam'da temaslarda bulunduğu iddia edildi.





HAKAN FİDAN ŞAM’A GİTTİ Mİ?

Şam-Ankara ilişkilerine de temas eden Şiblî yakın zamanda Milli İstihbarat Dairesi (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyetin gizlice Şam'a gittiğini iddia etti.

Şiblî, şunları söyledi: "Aralarında gizli bir görüşme gerçekleşti. Görüşmeden sonra Suriye rejimi Demokratik Suriye Güçleri'ne (SDG) güçlerine 'terörist' demeye başladı. Ondan önce SDG'ye bağlı güçlere ‘milis’ diyorlardı. Görülüyor ki Suriye rejimi ve Türkiye arasında yeni antlaşmalar var, yeni bir döneme giriliyor. Bu durum yeni şehirleri işgal edebilmesi için Türkiye'nin önünü açmayı hedefliyor."

"ŞAM, KÜRTLERİ ZOR DURUMDA BIRAKMAK İSTİYOR"

Ayn El İsa'ya yönelik saldırıların bunun en somut örneği olduğunu belirten Şiblî, "Defalarca burayı almayı denediler ve bununla birlikte Suriye'de yeni bir savaşın kapısını açmak istediler. Ancak uluslararası düzeyde bazı değişiklikler yaşanıyor. Her şey Afrîn döneminde olduğu gibi gitmiyor." ifadelerini kullandı.





"Afrîn döneminde bazı antlaşmalar vardı." diyen Şiblî, "Şam'da Guta başta olmak üzere diğer yerler Afrîn karşılığında verildi. Çünkü Guta, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın bir yer. Yani Suriye rejimi için Guta, Afrîn'den daha önemlidir. O dönem Suriye rejiminden Afrîn'in savunulması talep edilmişti, fakat rejim buna sırtını döndü. Onun için Ayn El İsa'yı da Türkiye'ye vererek, Kürtleri zor durumda bırakmak istiyor. Demokratik Suriye projesi, rejim tarafından tehlike ve yok oluş olarak görülüyor." dedi.