Çarpıcı iddia: Aydın Doğan yeniden...

SuperHaber yazarı İzzet Çapa, bugün yayımlanan "Aydın Doğan Hürriyet’i geri mi alıyor?" başlıklı makalede çarpıcı bir iddiada bulundu.





Daha önce Hürriyet'te makaleleri yayımlanan İzzet Çapa, Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın Hürriyet'i geri almak için görüşmelere başladığını iddia etti.





ÇAPA ÜÇ AYRI ARKADAŞINDAN TEYİT ETTİ





Çapa makalenin girişinde, "Bir kişiden duysam hayatta inanmazdım. İki kişi söylese temkinli yaklaşırdım. Ama yıllarını gazetecilik mesleğine vermiş, hele de Hürriyet’i ve Doğan Grubu’nu çok yakından bilen-tanıyan üç ayrı arkadaşımdan aynı yönde duyumlar gelince yazmak kaçınılmaz oldu." ifadelerini kullandı.





Makale şöyle devam etti:





"Gelelim sadede…





Söylentilere göre, Aydın Doğan Hürriyet’i geri almak için görüşmelere başlamış bile…





Eğer sattığı şartlarda verecek olurlarsa hemen almaya hazır olduğunu söylüyormuş medyanın eski kurdu…





Eğer bu satış gerçekleşirse, Milliyet ve Posta Demirörenler’de kalacak.





Hürriyet ise, Doğan Grubu’na satılacak.





Kanal D konusunda ise rivayet muhtelif…





Bir arkadaşım Kanal D’nin de pakette olduğunu söyledi; diğerleri meselenin sadece Hürriyet olduğu konusunda ısrar etti.





Şimdilik bunlar sadece medya kulislerinden sızan dedikodular.





HANDE FIRAT'IN O MAKALESİ BİR HAZIRLIK MI?





Şimdi gelin grubun önemli ismi Hande Fırat’ın 13 Aralık günkü yazısına bir göz atalım.





İyi bir medya okur-yazarlığıyla meselenin şifresini orada arayalım.





‘14 AKP'li, ziyaretleri ve önerileri’ başlıklı yazısında, AKP'den ayrılanlarla ‘ikna görüşmeleri’ yaptıkları iddia edilen 14 kişiyi anlatıyordu Hande Fırat.





Bu 14 ismin Cumhurbaşkanı’na sundukları raporda bakın nasıl bir madde vardı.





Virgülüne dokunmadan alıntılıyorum:





‘Medyadaki tekelleşme ve taraflı yayınlar aleyhimizde gelişmektedir.’





Hakikaten enteresan değil mi?"





"GENEL YAYIN YÖNETMENİ DE ÇINAR OSKAY OLACAK" İDDİASI





Olayın eski patronlarının geri dönmesini isteyen gazeteci arkadaşlarımın ‘wishful thinking’ temennileri mi, yoksa gerçek mi? olduğunu önümüzdeki günler gösterecek.





Son bir not da Ahmet Hakan için söyleyelim.





Sen yine de olursa bu geri dönüşe pek sevinme arkadaşım, çünkü dedikodulara göre patronların kafasında, genel yayın yönetmenliği koltuğu için başka bir isim varmış.





Haydi onu da söyleyip bitirelim; Çınar Oskay."





DOĞAN SATTI, KREDİYİ ZİRAAT BANKASI VERDİ





Aydın aralarında Hürriyet, Posta ve Fanatik gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk televizyonlarının bulunduğu medya grubunu 2018 yılı mart ayında Demörören ailesine 910 milyon dolara satmıştı.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, Demirören ailesi için kamu kaynaklarını seferber etmişti.





Çiftçiyi desteklemek maksadıyla kurulan ve Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini satın alması ile tartışmalara sebep olan kamu bankası Ziraat'ten Yıldırım Demirören'e iki yıl ana para ödemesiz 750 milyon dolar kredi verilmişti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dönem kanlı bıçaklı olduğu Aydın Doğan'ın (sağ başta) davetine katıldı.





AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki hafta önce Aydın Doğan'ın "Doğan Holding'in 60'ıncı kuruluş yıl dönümü" vesilesi verdiği ve önde gelen işadamı, siyasetçi, gazeteci ve sanatçının davetli olduğu yemeğe katılmıştı.