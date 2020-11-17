Samanyolu Haber /Gündem / Çarpıcı iddia: "Berat Albayrak'ın istifasını Devlet Bahçeli istemiş" /17 Kasım 2020 12:53

Çarpıcı iddia: "Berat Albayrak'ın istifasını Devlet Bahçeli istemiş"

Devlet Bahçeli’nin Berat Albayrak’ın istifasında etkili olduğu iddia edildi

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Halk TV’de yayınlanan İki Yorum programına Gazeteci Levent Gültekin konuk oldu. Gültekin program sırasında gündeme bomba gibi düşecek iddialarda bulundu. 

Cumhur İttifakı’nda ciddi bir çatışma olduğunu belirten Gültekin, Devlet Bahçeli’nin  Berat Albayrak’ın istifasında etkili olduğunu öne sürdü.

MHP’nin uzun süre gündemi meşgul eden “askıda ekmek” kampanyasını iddiasına dayandıran Gültekin, "Muhtemelen bir Berat Albayrak yıpratma operasyonu, yani ekonomideki yıkıma dikkat çekmek için” dedi.

"ZORUNDA KALDI"
MHP’nin talebi sonucu Berat Albayrak'ın görevden alındığını dile getiren Gültekin, “Anlaşılan o ki Erdoğan artık direnemedi ve Berat Albayrak’ı görevden almak zorunda kaldı” değerlendirmesinde bulundu.

İşte Levent Gültekin'in dikkat çeken diğer açıklamalarının satır başları;

Levent Gültekin, MHP'nin tek rahatsızlığının ekonomi olmadığını belirtirken, birkaç kaynaktan doğrulattığını tekrar ettiği iddiasına göre Cumhur İttifakı’nda kavga büyük ve kavganın ayrıntıları birkaç gün içinde ortaya çıkacak. İktidarını sürdürmek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'den gelen Albayrak talebini kabul etmek zorunda kaldı.
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