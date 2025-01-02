Çarpıcı iddia! Beşar Esad zehirlendi mi?





TEDAVİ ALTINA ALINDI





ESMA ESAD AYRINTISI

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Yunanistan medyasında yer alan habere göre, Moskova'da Putin rejiminin koruması altında olan devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 31 Aralık 20224 (yılbaşı günü) aniden hastalandı.Tıbbi yardım isteyen Esad, sert öksürmeye ve kendini kötü hissetmeye başladı ve boğuluyormuş gibi oldu.Eski bir üst düzey Rus casusu tarafından yönetildiği iddia edilen rejim karşıtı kanal General SVR'nin haberine göre, kendisine yönelik suikast girişiminin ardından Esad’ın kaldığı malikaneye gelen doktorlar Esad’ı tedavi altına aldı.Rus General SVR'nin aktardığı kaynak, "Suriye'nin görevden alınan liderine karşı bir suikast girişiminde bulunulduğuna inanmak için her türlü nedenin bulunduğunu" düşündüğünü açıkladı.Esad Pazartesi günü evinde tedavi altına alındı ??ve durumu stabil hale geldi.Haberde kendisine yönelik başarısız suikast girişimi haberi, eşi Esma Esad'ın Londra'ya taşınmak istediğini ifade ederek boşanmak istediğine dair söylentilerin dolaştığı bir dönemde ortaya çıktığı belirtildi.Beşar Esad'ın 8 Aralık 2024'ten bu yana Moskova'da Vladimir Putin'in koruması altında olduğu kaydedildi.