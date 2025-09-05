Samanyolu Haber /Gündem / Çarpıcı iddia: Gürsel Tekin, il binasına Canan Kaftancıoğlu'yla birlikte gidecek! /05 Eylül 2025 09:28

Çarpıcı iddia: Gürsel Tekin, il binasına Canan Kaftancıoğlu'yla birlikte gidecek!

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in pazartesi günü eski il başkanlarıyla birlikte il binasına gideceği iddia edildi. CHP’liler ise binada nöbet tutarak kayyımı içeri almayacaklarını belirtti.

SHABER3.COM

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan ve pazartesi günü il binasına gideceğini duyuran Gürsel Tekin’e, eski il başkanları Berhan Şimşek, Ali Özcan, Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu’nun da eşlik edeceği ileri sürüldü.

TARİH VERMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den randevu isteyeceğini duyuran Tekin, partiyi barıştıracağını ve parti içindeki kavgaları bitireceğini savunmuştu.

Cumhuriyet'in haberine göre gazeteci Barış Yarkadaş, söz konusu paylaşımında şunları kaydetti:

“Pazartesi günü Gürsel Tekin ile birlikte eski il başkanları Berhan Şimşek, Ali Özcan, Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu hep birlikte İstanbul il Başkanlığına gidecek.”

Kaftancıoğlu'nun ise, konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktığı aktarıldı.

CHP'LİLER İL BİNASINDA NÖBETTE!
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanmasının ardından CHP'den ihraç edilen Gürsel Tekin'e yönelik tepkiler artarak devam ediyor.

Kayyım kararının ardından il binasında nöbete başlayan CHP’liler, Tekin'in binaya girişine izin vermeyeceklerini belirtiyor.

8 Eylül Pazartesi günü il binasına gideceğini duyuran Gürel Tekin’e, mahkeme tarafından görevlendirilen Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’ın da eşlik etmesi bekleniyor.
10:17:24