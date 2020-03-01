Çarpıcı iddia: Gizli aday Yavaş mı?

Muhtemel bir erken seçimde Cumhur İttifakı cenahında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışında birinin ismi dahi teleffuz edilmiyor.







Muhalefet cenahında ise müşterek ya da ayrı ayrı aday çıkarılıp çıkarılmayacağı henüz belli değil. Ancak AKP kulislerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın muhalefetin adayı olabileceği belirtiliyor.





"BU GİDİŞLE İMAMOĞLU KENDİNİ SIFIRLAR"





AKP'nin tecrübeli bir milletvekili Gazeteduvar'a verdiği mülakatta şu ana kadar ismi Cumhurbaşkanlığı adayı olarak geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözden düştüğünü iddia etti.





Aynı isim, "İmamoğlu bu gidişle kendi kendini sıfırlar. Bence muhalefetin gizli adayı Mansur Yavaş." ifadesini kullandı.





Kamuoyu yoklamalarında Yavaş'ın halk desteği yüzde 65'e kadar yükselirken, İmamoğlu 23 Haziran 2019'da tekrarlanan seçimde aldığı yüzde 52'nin altına düştü.





İmamoğlu'nun 24 Ocak Elazığ Depremi'nin akabinde deprem mağdurlarını ziyaret ettikten sonra Erzurum Palandöken'de kayak yapması ağır eleştirilere sebep olmuştu.