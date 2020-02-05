Bloomberg'den çarpıcı iddia!

Yabancı yatırımcılar, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin hukuk ve demokrasiden uzaklaşması ve Türkiye'nin dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi hâline gelmesinden dolayı Türkiye'den kaçırıyor.





Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) piyasasında yabancı çıkışı tüm zamanların rekorunu kırdı. Bloomberg haber ajansı bu satışları Merkez Bankası'nın (TCMB) karşıladığını iddia etti.





Haberde Merkez Bankası'nın yabancıların bıraktığı boşluğu doldurduğu belirtildi.





1,9 MİLYAR TL TAHVİL ALDI





Yabancı satışı devam ederken; TCMB, 2019 yılı ocak ayından bu yana 1,9 milyar TL (318 milyon dolar) DİBS satın aldı.





Uzmanlar, TCMB'nin kamuoyuna bilgi vermeden böyle bir tahvil alımı yapmasını ise, "Hükümetin ekonomi iyi gidiyor algısına hizmet etmeye dönük bir hamle." diye yorumladı.