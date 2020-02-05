Samanyolu Haber /Ekonomi / Bloomberg'den çarpıcı iddia! /05 Şubat 2020 12:27

Bloomberg'den çarpıcı iddia!

Piyasaların dikkatle takip ettiği Bloomberg haber ajansı, yabancı yatırımcıların Türkiye'de daha önce aldıkları devlet iç borçlanma senetlerini (DİBS) satmaya devam ettiğini kaydetti. Boşluğu ise Merkez Bankası dolduruyor.

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Yabancı yatırımcılar, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin hukuk ve demokrasiden uzaklaşması ve Türkiye'nin dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi hâline gelmesinden dolayı Türkiye'den kaçırıyor.

Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) piyasasında yabancı çıkışı tüm zamanların rekorunu kırdı. Bloomberg haber ajansı bu satışları Merkez Bankası'nın (TCMB) karşıladığını iddia etti. 

Haberde Merkez Bankası'nın yabancıların bıraktığı boşluğu doldurduğu belirtildi. 

1,9 MİLYAR TL TAHVİL ALDI

Yabancı satışı devam ederken; TCMB, 2019 yılı ocak ayından bu yana 1,9 milyar TL (318 milyon dolar) DİBS satın aldı. 

Uzmanlar, TCMB'nin kamuoyuna bilgi vermeden böyle bir tahvil alımı yapmasını ise, "Hükümetin ekonomi iyi gidiyor algısına hizmet etmeye dönük bir hamle." diye yorumladı. 
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