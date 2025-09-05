Çarpıcı iddia: 'Hem İstanbul il başkanlığına hem genel merkeze çökecekler'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının yankıları sürerken, 15 Eylül'de görülecek kurultay davasına yönelik iddialar da gündeme gelmeye devam ediyor.





Halktv'de yayımlanan 'Ekrem Açıkel ile Yeni Bir Sabah' programına konuk olan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sürece ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.





"İSTANBUL BAŞSAVCISI İLE GÖRÜŞME İDDİALARI VAR"

“Bunu kimse söylemez, ben söyleyeceğim" diyen Ağbaba, şunları kaydetti:





"İstanbul Başsavcısı ile görüşme iddiaları var. Başsavcı ile görüşerek hem İstanbul il başkanlığına hem genel merkeze çökme iddiaları var."