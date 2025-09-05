Samanyolu Haber /Gündem / Çarpıcı iddia: 'Hem İstanbul il başkanlığına hem genel merkeze çökecekler' /05 Eylül 2025 12:26

Çarpıcı iddia: 'Hem İstanbul il başkanlığına hem genel merkeze çökecekler'

Kurultay davasına günler kala CHP'li Veli Ağbaba, çarpıcı bir iddiayı kamuoyu ile paylaştı. Ağbaba "İstanbul Başsavcısı ile görüşme iddiaları var. Başsavcı ile görüşerek hem İstanbul il başkanlığına hem genel merkeze çökme iddiaları var" dedi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının yankıları sürerken, 15 Eylül'de görülecek kurultay davasına yönelik iddialar da gündeme gelmeye devam ediyor.

Halktv'de yayımlanan 'Ekrem Açıkel ile Yeni Bir Sabah' programına konuk olan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sürece ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"İSTANBUL BAŞSAVCISI İLE GÖRÜŞME İDDİALARI VAR"
“Bunu kimse söylemez, ben söyleyeceğim" diyen Ağbaba, şunları kaydetti:

"İstanbul Başsavcısı ile görüşme iddiaları var. Başsavcı ile görüşerek hem İstanbul il başkanlığına hem genel merkeze çökme iddiaları var."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çarpıcı iddia: 'Hem İstanbul il başkanlığına hem... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:45:44