Çarpıcı iddia: Hidayet Türkoğlu Saray'dan kovuldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Spor Danışmanı Hidayet Türkoğlu hakkında çarpıcı iddia.





AKP’ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Erdoğan’a yakın bazı isimler Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olan Hidayet Türkoğlu’nun yurtdışındaki banka hesabında bulunan 150 milyon euroyu (1 milyar 365 milyon TL) Türkiye’ye getirmesini istedi.





Hidayet Türkoğlu (solda), AKP lideri Erdoğan'ın spor danışmanı olarak görev yapıyordu.





Türkoğlu parayı Türkiye’ye getirmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Türkoğlu’na Saraydaki odasını boşaltması talimatı verilirken TBF Başkanlığı’ndan da istifa etmesi istendi.





EŞİNİ AMERİKA'YA GÖNDERDİ, İSTİFA EDECEK





Hidayet Türkoğlu’nun eşi ve çocuklarını ABD’ye gönderdiği, kendisinin de yurtdışına çıkmak için hazırlık yaptığı belirtildi.





Cumhuriyet'in haberine göre Türkoğlu’nun birkaç gün içinde istifasını vereceği ve yerine ise Harun Erdenay’ın getirileceği kaydedildi.