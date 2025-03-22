Çarpıcı iddia: İmamoğlu operasyonunu haber alıp döviz topladılar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına piyasalar sert tepki verdi. Türk Lirası yüzde 11 bandında değer kaybetti; borsa 2008'den sonra en sert haftalık düşüşünü yaşadı. Piyasalarda dalgalanma sürerken CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın ortaya attığı iddia gündem oldu.



Öztrak, borsa şirketlerinin değerinin bir günde 831 milyar lira eridiğini belirterek, içeriden bilgi alanların, birkaç saat içinde dolar cinsinden yüzde 11 kâr elde ettiklerini öne sürdü. Öztrak, bu paralarla Osmangazi Köprüsü, İzmir Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Atatürk Barajı ve 3 tane Avrasya Tüneli yapılabileceğini söyledi ve "Kalan parayla da her bir emeklinin ikramiyesine 787 lira ilave yapılırdı" dedi.