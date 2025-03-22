Samanyolu Haber /Ekonomi / Çarpıcı iddia: İmamoğlu operasyonunu haber alıp döviz topladılar /22 Mart 2025 12:54

Çarpıcı iddia: İmamoğlu operasyonunu haber alıp döviz topladılar

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını önceden öğrenenlerin parasını dolara çevirdiğini ve birkaç saat içinde yüzde 11 kâr elde ettiğini söyledi. Öztrak, bu paralarla yapılacakları sıraladı.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına piyasalar sert tepki verdi. Türk Lirası yüzde 11 bandında değer kaybetti; borsa 2008'den sonra en sert haftalık düşüşünü yaşadı. Piyasalarda dalgalanma sürerken CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın ortaya attığı iddia gündem oldu.

Öztrak, borsa şirketlerinin değerinin bir günde 831 milyar lira eridiğini belirterek, içeriden bilgi alanların, birkaç saat içinde dolar cinsinden yüzde 11 kâr elde ettiklerini öne sürdü. Öztrak, bu paralarla Osmangazi Köprüsü, İzmir Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Atatürk Barajı ve 3 tane Avrasya Tüneli yapılabileceğini söyledi ve "Kalan parayla da her bir emeklinin ikramiyesine 787 lira ilave yapılırdı" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çarpıcı iddia: İmamoğlu operasyonunu haber alıp döviz... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:38:46