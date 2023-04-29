CHP’li Özgür Karabat, yaptığı yazılı açıklamayla Kapalıçarşı’da kayıt dışı para akışı olduğunu iddia etti.







Kapalıçarşı’nın dövize yön verilen bir merkez haline getirildiğini söyleyen Karabat, “Döviz bürolarına getirilen yüklü dövizlerin kaynağı sorulmuyor. Libyalı ve Iraklı bazı kişiler kredi kartları ile altın almış gibi yapıyorlar. Oysa ortada altın alışverişi yok. Mesela 1 milyon dolarlık altın alınmış gibi POS cihazı kullanılıyor, turist görünümlü bu kişi satış işleminin yapıldığı kuyumcudan 800 bin dolar alıyor. Aradaki 200 bin dolar ise bu çarkı işletenlerin cebine komisyon olarak giriyor. Karapara da böylece aklanmış oluyor” dedi.





“MASAK, TCMB ve SPK yetkililerinin bu olaydan haberleri var” diyen Karabat, “Hatta bu işe bulaşıp dolandırılan Türk vatandaşları da var ve bunlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundular. Milyar dolarların aklandığı ifade ediliyor. Bu konuyla ilgili haberler çıktı, herhangi bir yalanlama olmadı. Belli ki AKP giderayak yeni vurgunların peşinde. Uyarıyorum. Bu işe bir an önce son verin. Birkaç dükkanın yaptığı bu kirli işler, binlerce esnafımızın yer aldığı dünya mirası Kapalıçarşı’mıza mal edilemez. Buna izin vermeyiz” ifadelerini kullandı.





