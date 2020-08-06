Çarpıcı iddia: Belki eylül sonlarında...

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına dair çarpıcı sözler sarf etti.







"Belki eylül sonlarına doğru kaçındığımız, ötelediğimiz 14 günlük kapatmaya zorunlu kalacağız." diyen Saltık'a göre test sayılarının yetersiz.





Saltık, “Örneğin Rusya 198 bin, İngiltere 246 bin test yapmış her 1 milyon nüfus için. Ölüm sayıları olarak bakıldığında ise Türkiye’nin 5 bin 748’e ulaştığını görüyoruz. Açıklanan rakamların Türkiye gerçeğini hiç yansıtmadığı gerçeği ile karşı karşıyayız." dedi.





VALİLİKLER BAŞKA BAKANLIK BAŞKA TELDEN ÇALIYOR





Saltık illerin açıkladığı vak'a sayıları ile Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler arasında uçurum olduğunu söyledi.





Saltık şöyle devam etti: "Örneğin Erzurum Valiliği günlük 200, Malatya Valiliği ise günlük 100’ün altına inmeyen vak'a sayılarını açıkladı. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın verilerine baktığımızda, Erzurum ve Malatya’yı içine alan, her biri 6-7 ili içeren 2 ayrı bölge için 45 dolayında vak'a bildirildiğini gördük.” dedi.





Prof. Dr. Ahmet Saltık verilerin gizlendiğini söyledi.





“İktidar, ekonomiyi durdurmak istemiyor. Dolayısıyla salgın da durmuyor." diyen Saltık, "İktidar, 14 günlük tam kapatmanın ekonomik maliyetinin çok yüksek olduğunu düşündü. Salgının tepe yaptığı nisan ayı ortalarında 14 günlük tam kapatmayı ısrarla tavsiye ettik." ifadelerini kullandı.





PARA OLMADIĞI İÇİN O KARAR ALINAMADI





Saltık, Cumhuriyet gazetesine verdiği mülakatta, "O zaman bu uygulamanın günlük maliyeti yaklaşık 3,2 milyar dolar idi. Yaklaşık 50 milyar dolar gibi bir kaynak gerektiriyordu. Ne yazık ki 18 yıldır korkunç kötü yönetilen Türkiye ekonomisi salgınla mücadelede elimizi kolumuzu bağlıyor." diye konuştu.





Saltık şöyle devam etti: "Türkiye’nin salgınla ilgili açık başarısızlığındaki temel sebep ekonomik yetersizlikleridir. 2-3 günlük piknik ya da bayram karantinaları denebilecek alaturka yöntemlerle iktidar bu mücadeleyi götürmeye çalıştı, olmadı... Korkarım ki, eylül ortalarında ya da sonlarına doğru okullar da açılırsa, ayrıca 11 Mayıs’tan bu yana alışveriş merkezlerini açarak geldiğimiz ölçüsüz açılım-saçılım politikaları, Kurban Bayramı ve tatil yerlerinin açılması olgu sayılarında bir patlamayla yansıyacak."





GERÇEK VAK'ALARI BULMAK İÇİN AÇIKLANANLARI EN AZ 2-3 İLE ÇARPIN





"Belki eylül sonlarına doğru kaçındığımız, ötelediğimiz 14 günlük kapatmaya zorunlu kalacağız." diyen Saltık, "Kaçındığımız 50 milyar dolara yakın harcamayı da fazlasıyla yapmış olduk. Salgın ülkemizde 5'inci ayını bitiriyor. Maliyeti korkunç boyutlara ulaştı. Olgu ve ölüm sayılarını da en az 2-3 ile çarpmak gerekiyor." dedi.