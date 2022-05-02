Samanyolu Haber /Gündem / Çarpıcı iddia: Merkez Bankası, kuru sabitlemek için aylık 10 milyar döviz satıyor /02 Mayıs 2022 13:22

Çarpıcı iddia: Merkez Bankası, kuru sabitlemek için aylık 10 milyar döviz satıyor

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, bankacılık kaynaklarından aldığı bilgiden hareketle "Merkez Bankası'nın dövizi sabit tutabilmek için kamu bankaları yoluyla aylık 10-12 milyar dolar döviz sattığını" öne sürdü.

SHABER3.COM



Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından, bankacılık kaynaklarından edindiğini belirttiği bazı bilgileri paylaştı. Babuşçu, Merkez Bankası'nın dövizi sabit tutabilmek için kamu bankaları yoluyla aylık 10-12 milyar dolar döviz sattığını iddia etti.

Babuşcu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Bankacılık çevrelerinden edindiğim bilgilere göre döviz kurunu bu seviyelerde tutmak için, Merkez Bankası kamu bankaları aracılığıyla haftalık 2,5-3 milyar dolar, aylık yaklaşık 10-12 milyar dolar döviz satıyor."

EKONOMİST YEŞİLADA DA AYNI İDDİADA BULUNMUŞTU

Ekonomist Atilla Yeşilada da daha önce bu iddiayı gündeme getirerek "Bu hesabı yapanların adını vermiyorum, yine dava açılabilir ama son iki veri haftasına göre Merkez Bankası tüm girişlere rağmen 4-7 milyar arka kapıdan döviz satarak dövizi tuttu" şeklinde konuşmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çarpıcı iddia: Merkez Bankası, kuru sabitlemek için... Sonraki Haber >>

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Bayramı Mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Bayramı Mesajı

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi

Soylu'ya memleketinde tarihi şok!

Soylu'ya memleketinde tarihi şok!

Harun Tokak-Yusuf yavruları babalarını beklerken

Harun Tokak-Yusuf yavruları babalarını beklerken

ATV'nin otogardaki yoğunluk haberinin arka planını vatandaş deşifre etti

ATV'nin otogardaki yoğunluk haberinin arka planını vatandaş deşifre etti

Rusya, “uçan mayınını” Ukrayna’da kullanıyor

Rusya, “uçan mayınını” Ukrayna’da kullanıyor

Mikrofon açık kaldı AKP içerisindeki kavga ortaya çıktı

Mikrofon açık kaldı AKP içerisindeki kavga ortaya çıktı

İsrail'deki havalimanında bomba paniği

İsrail'deki havalimanında bomba paniği

Bir ilk: Sürücüsüz ilerleyen metrobüs kazaya sebep oldu

Bir ilk: Sürücüsüz ilerleyen metrobüs kazaya sebep oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:36:25