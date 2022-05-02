Çarpıcı iddia: Merkez Bankası, kuru sabitlemek için aylık 10 milyar döviz satıyor

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından, bankacılık kaynaklarından edindiğini belirttiği bazı bilgileri paylaştı. Babuşçu, Merkez Bankası'nın dövizi sabit tutabilmek için kamu bankaları yoluyla aylık 10-12 milyar dolar döviz sattığını iddia etti.
Babuşcu'nun paylaşımı şu şekilde:
"Bankacılık çevrelerinden edindiğim bilgilere göre döviz kurunu bu seviyelerde tutmak için, Merkez Bankası kamu bankaları aracılığıyla haftalık 2,5-3 milyar dolar, aylık yaklaşık 10-12 milyar dolar döviz satıyor."
EKONOMİST YEŞİLADA DA AYNI İDDİADA BULUNMUŞTU
Ekonomist Atilla Yeşilada da daha önce bu iddiayı gündeme getirerek "Bu hesabı yapanların adını vermiyorum, yine dava açılabilir ama son iki veri haftasına göre Merkez Bankası tüm girişlere rağmen 4-7 milyar arka kapıdan döviz satarak dövizi tuttu" şeklinde konuşmuştu.