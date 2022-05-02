Çarpıcı iddia: Merkez Bankası, kuru sabitlemek için aylık 10 milyar döviz satıyor









Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından, bankacılık kaynaklarından edindiğini belirttiği bazı bilgileri paylaştı. Babuşçu, Merkez Bankası'nın dövizi sabit tutabilmek için kamu bankaları yoluyla aylık 10-12 milyar dolar döviz sattığını iddia etti.





Babuşcu'nun paylaşımı şu şekilde:





"Bankacılık çevrelerinden edindiğim bilgilere göre döviz kurunu bu seviyelerde tutmak için, Merkez Bankası kamu bankaları aracılığıyla haftalık 2,5-3 milyar dolar, aylık yaklaşık 10-12 milyar dolar döviz satıyor."



