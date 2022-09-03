Samanyolu Haber /Dünya / Çarpıcı iddia: Rusya, Akdeniz'e nükleer denizaltı gönderdi /03 Eylül 2022 13:18

Çarpıcı iddia: Rusya, Akdeniz'e nükleer denizaltı gönderdi

Denizcilik üzerine incelemeler hazırlayan Batı merkezli haber sitesi NavalNews, Rusya'nın Akdeniz'e nükleer denizaltı gönderdiğini öne sürdü

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Dünyadaki donanma ve denizcilik teknolojisi hakkında haberler hazırlayan NavalNews adlı internet sitesi, Rusya donanmasının Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'de yaptığı konuşlanmaya hatırlatarak Moskova'nın Akdeniz'e bir nükleer denizaltı gönderdiğini öne sürdü.

Site, Rus saldırı denizaltısının (SSN) veya seyir füzesi denizaltısının (SSGN) İtalya yakınlarında faaliyet gösterdiğine dair güçlü kanıtlar görüldüğünü öne sürerken, denizaltının orada ne kadar bulunduğunun ise belli olmadığını ifade etti. Site, NATO'nun dikkatinin denizaltıya kaymış göründüğünü takip edildiğini belirtti.

Rusya daha önce Akdeniz'e nükleer denizaltılar konuşlandırdı. Ancak Ukrayna ile savaş döneminde bunun gerçekleşmesi dikkatlerin daha da artmasına yol açıyor.
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