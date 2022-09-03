Çarpıcı iddia: Rusya, Akdeniz'e nükleer denizaltı gönderdi

Dünyadaki donanma ve denizcilik teknolojisi hakkında haberler hazırlayan NavalNews adlı internet sitesi, Rusya donanmasının Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'de yaptığı konuşlanmaya hatırlatarak Moskova'nın Akdeniz'e bir nükleer denizaltı gönderdiğini öne sürdü.



Site, Rus saldırı denizaltısının (SSN) veya seyir füzesi denizaltısının (SSGN) İtalya yakınlarında faaliyet gösterdiğine dair güçlü kanıtlar görüldüğünü öne sürerken, denizaltının orada ne kadar bulunduğunun ise belli olmadığını ifade etti. Site, NATO'nun dikkatinin denizaltıya kaymış göründüğünü takip edildiğini belirtti.



Rusya daha önce Akdeniz'e nükleer denizaltılar konuşlandırdı. Ancak Ukrayna ile savaş döneminde bunun gerçekleşmesi dikkatlerin daha da artmasına yol açıyor.