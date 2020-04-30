Samanyolu Haber /Gündem / Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var /30 Nisan 2020 13:01

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk'ten önemli tespit: Bilimsel verilere göre bir hastaya karşılık on ila elli vak'a vardır

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

TV 100'de katıldığı programda konuşan Prof. Dr. Osman Erk, Türkiye'de koronavirüs salgınına yakalananların sayısına ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu.

PROF. DR. ERK: BİLİMSEL VERİLERE GÖRE 1 İLA 5 MİLYON HASTA

Türkiye'de koronavirüs tanısı koyulmayan 1 ila 5 milyon vaka olabileceğini belirten Prof. Dr. Osman Erk'in açıklaması şöyle:

"İhtiyatlı bir iyimserlik içerisindeyim. Bizim vaka sayılarımızı verdik, 117 bin vaka var. Bilimsel verilere göre; tanı konulan bir vakaya karşılık toplumda tanı konmayan en az 10 ila 50 vaka vardır. Yani bu rakamdan yola çıkarsak bizim tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon kovitli hasta şu anda toplumda yaşamaya, dolaşmaya devam ediyor. O yüzden tedbirleri elden bırakmamalıyız. İhtiyatlı bir iyimserlik içerisinde olmalıyız. Önlemlerle ilgili bir iyileştirme yapılacaksa, bunun da çok kademeli ve yavaş yavaş olması gerekir"
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Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

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