Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

TV 100'de katıldığı programda konuşan Prof. Dr. Osman Erk, Türkiye'de koronavirüs salgınına yakalananların sayısına ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu.





PROF. DR. ERK: BİLİMSEL VERİLERE GÖRE 1 İLA 5 MİLYON HASTA





Türkiye'de koronavirüs tanısı koyulmayan 1 ila 5 milyon vaka olabileceğini belirten Prof. Dr. Osman Erk'in açıklaması şöyle:





"İhtiyatlı bir iyimserlik içerisindeyim. Bizim vaka sayılarımızı verdik, 117 bin vaka var. Bilimsel verilere göre; tanı konulan bir vakaya karşılık toplumda tanı konmayan en az 10 ila 50 vaka vardır. Yani bu rakamdan yola çıkarsak bizim tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon kovitli hasta şu anda toplumda yaşamaya, dolaşmaya devam ediyor. O yüzden tedbirleri elden bırakmamalıyız. İhtiyatlı bir iyimserlik içerisinde olmalıyız. Önlemlerle ilgili bir iyileştirme yapılacaksa, bunun da çok kademeli ve yavaş yavaş olması gerekir"