Çarpıcı ima: 'Varank ODTÜ'ye nasıl girdiyse, hazırlık sınıfını da öyle atlamıştır'

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında gerçekleştirdiği yayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile ilgili çok konuşulacak bir ima yaptı.



Mengü, Varank'ın ODTÜ'ye hak etmediği bir şekilde girdiği imasında bulundu. Varank'ın İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu hatırlatan Mengü, ODTÜ hazırlık sınıfında İngilizce eğitim verildiğini söyledi ve "Varank'ın hazırlık okuması gerekirdi, hazırlığı atladı mı artık ne yaptı? Belki de ODTÜ'ye nasıl girdiyse hazırlığı da öyle atlamıştır. Hatırlayın öyle dönemler oldu." ifadelerini kullandı.