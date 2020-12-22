İrfan Fidan masayı gösterdi ve dedi ki...

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, TV5’te yayınlanan “Serbest Görüş” programında gazeteci Yıldıray Oğur ile Ali Bayramoğlu’nun sorularını cevapladı.







Mustafa Yeneroğlu, programda, Anayasa Mahkemesi üyesi olmasına kesin gözüyle bakılan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile yaptığı görüşmeden çarpıcı bir anekdot aktardı.





İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı olduğu için İrfan Fidan’ın kendisini adliyeye çay içmeye davet ettiğini belirterek, şunları söyledi: “Fidan'ın odasında çay içtik. Tabii orada havadan sudan konuşurken kendisi, Türkiye’nin durumundan, üzerlerinde çok büyük bir yük olduğundan, bunun mücadelesini verdiklerinden falan bahsetti."





İRFAN FİDAN "DEVLETİN KADERİ BU MASADA BELİRLENİYOR" DEDİ





Fidan'ın sohbet esnasında kendisine odadaki büyük masayı gösterdiğini belirten Yeneroğlu, "Masasını gösterdi. ‘Devletin kaderi bu masada belirleniyor’ gibi bir cümle kurdu. Ben, tabii o cümleyi duyunca inanın aklıma doksanlı yılların başı geldi zaten. Bu gibi tiplerden hep ürkerim. Sabah kalkarlar devlet kurarlar, akşam devlet yıkarlar, devleti sırtında taşıdıklarını zannederler, onlar olmazsa yani sonuçta kim bilir artık devletin başına ne gelecek şeklinde bir tasavvur içerisinde yaşarlar ki bir hukuk adamının böyle düşünmesi normalde kabul edilebilecek bir şey değil."





FİDAN'IN İSMİNİ VERDİĞİ O İKİ YAZAR KİM?





İrfan Fidan’ın kendisine, “Türkiye’de önümüzdeki zamanlarda ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız, bazı yazarları okumanız gerekir.” diyerek Karar gazetesinden iki yazarın ismini verdiğini anlatan Yeneroğlu, o yazarlar arkadaşları olduğu için Fidan’ı şaşkınlıkla dinlediğini ve “Emin misiniz?” diye sorduğunu, Fidan’ın da “Elbette. Bak işte şu, şu konular…” diye karşılık verdiğini söyledi.





Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 26 Kasım 2020'de Yargıtay üyeliğine tayin edilen eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi üyeliği için 18 Aralık'ta yapılan seçimde en fazla oyu alan üç ismin başında yer aldı.





Yeneroğlu Fidan'ın bahsettiği iki yazarın ismini ise mahfuz tutu.



DEVA Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Yeneroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Ben, o gün oradan çıkarken ‘Eyvah!’ diye çıkmıştım. Hatta birkaç gün sonra Karar gazetesindeki arkadaşlarla bir araya geldiğimde, ‘Ya arkadaşlar, siz neler yapıyormuşsunuz!” diye şakalaşmaya başlamıştım; fakat böyle bir zihin dünyası içerisindeki bir insanın, bugün Anayasa Mahkemesi’ne giden bir yolda Yargıtay üyelerinin de 107’si tarafından tercih edilmesi, seçilmesi, gerçekten çok korkunç bir şey. Derin derin düşündüren bir husus benim açımdan."



